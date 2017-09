Google vs. Microsoft vs. Amazon vs. Apple: Vrací se hra trustů?

Možná ještě pamatujete tahanice, které vedly k odstoupení Billa Gatese. Případ United States vs. Microsoft Corp. (1998–2001) hrozil rozdělením Microsoftu hlavně kvůli tak zvané válce browserů, kdy Microsoft zvýhodňoval jak svůj Explorer, ale i Office. Shermanův antitrustový zákon není žádná legrace – a Microsoftu skutečně rozdělení na dvě společnosti.

Nebudu to rozebírat celý případ Microsoftu, který je sice zajímavý, ale pro tuto úvahu nepodstatný. Důležité je, že velké společnosti prosazují svoje zájmy i nadále. Microsoft měl spor i s Evropskou komisí, která ho obvinila ze zneužívání postavení na poli prohlížečů a donutila ho k nabídce volby webového prohlížeče.

Poučil se Microsoft? Dnes vidíme, že Microsoft pokračuje v tomto trendu i nadále, nejnověji s Windows 10 S, které mají povinně prohlížeč Edge a aplikace lze zakupovat jen z Microsoft Store. Argumentuje se, že Microsoft dělá vlastně to samé, jako Google s Chrome OS a podobně, ale vzhledem k tomu, že za poplatek lze Windows 10 S upgradovat na Windows 10 Pro, tak to nevypadá moc věrohodně. Vypadá to spíš na umělé omezení, které má za úkol nasměrovat lidi do Microsoft Store a zvýšit podíl využívání Edge.

No uvidíme. Chování, které prochází firmám s menším tržním podílem, obvykle neprochází těm s dominantním postavením. Důvod je jednoduchý: Když nejste spokojeni s tím, jak to dělá jedna malá firma, můžete přejít k jiné. Velké firmy ale mají dominantní pozici a mohou deformovat celý trh, což se (nejen) zákonodárcům nelíbí. Řada „inovací“ může efektivně diskriminovat ostatní výrobce – a čím větší rozruch nespokojenci vyvolají, tím vážnější to může mít důsledky. Minimálně v USA, kde lidé jako Theodore Roosevelt s gustem rozporcovali desítky monopolů.

Monopolní chování je do značné míry logické. Velké společnosti mají celé řady projektů a rády samy sebe zvýhodňují. Naprostým extrémem je Apple, který vybudoval dokonalý uzavřený systém svých produktů. Má vlastní hardware s vlastními standardy, na které má svoje patenty, kontroluje svoje vývojová prostředí, definuje svoje pravidla pro vývojáře, kteří smí prodávat jen přes jejich distribuční platformu v rámci jejich podmínek – a zbylé propojení se zbytkem světa je takové vachrlaté. Tento jev se většinou popisuje slovy „služby fungují nejlépe uvnitř systému“ a opisuje fakt, že je těžké do systému připojit služby třetích stran.

Ten, kdo nevěří, ať si zkusí z webové stránky stáhnout přes iPhone audio soubor ve formátu MP3 a propasírovat si ho do knihovny iTunes. Samozřejmě, máme tady minimální nutné propojení se standardními službami a formáty, ale obvykle s těmi, které prostě nelze obejít, protože jsou příliš rozšířené. Obvykle se u uzavřenosti argumentuje bezpečností, což je částečně pravda, hlavní motivace je ale v tom, aby se nedal obcházet systém a jedna služba vás logicky vedla k druhé, přičemž přechod ke konkurenci by měl být ideálně komplikovaný.

Pokud neměníte poskytovatele služeb, obvykle vám podobný přístup nevadí. Předpokládá to však, že bez reptání akceptujete jakoukoliv změnu v systému, kterou si váš dodavatel vymyslel, což je dlouhodobě obtížné. Pokud jste navyklí zaplatit za službu jednorázově a váš dodavatel prosadí změnu na SaaS (Software as a Service), musíte to prostě spolknout. Pokud odstraní nějakou pro vás důležitou hardwarovou či softwarovou komponentu – smůla. Rebelie většinou propukají u těch uživatelů, pro které je složité přizpůsobit se změně, protože mají příliš komplikovaný systém, který na původní funkcionalitě závisel.

Uzavřený koncept je zvláštním soubojem mezi konzervativismem, který vyžadují uživatelé používající hardware a služby pro práci – a inovací, která má oslnit nenáročné uživatele, žádající něco cool, chic a módního. Když se podíváte na reklamy na netbooky, Microsoft Surface či ultrabooky, nevidíte chlapy, kteří s nimi řídí výrobní linku na automobily anebo automatizovanou dřevozpracovatelskou pilu. Jsou tam většinou krásní mladí lidé, kteří zasněně hledí do budoucnosti – a mohu-li citovat IT Crowd - „not doing much work and having affairs“ (nepřetrhnou se a mají aférky).

Inovace má zaujmout nové uživatele, kteří jsou pro finanční zdraví korporací důležití. Není nic děsivějšího, než uživatel, který není nucen upgradovat a zarputile tvrdne u starých produktů. Proto korporace hledají ten správný mix mezi uzavřeností, funkčností, programovým zastaráváním a inovací, které je činí kompetitivními.