Dishonored: Death of the Outsider - krysy znají vaše tajemství!

Špinavé, krysami zamořené město, kde smrt číhá na každém kroku, už zase láká k návštěvě. Jmenuje se Karnaca a svoje stopy tu zanechal i slavný Corvo a jeho dcera. Jedna z nejlepších her minulého roku se rozrostla o samostatně stojící dobrodružství, v němž se ujmete nového hrdiny, respektive hrdinky...

I když moc dobře vím, že Karnaca není zrovna ideální místo pro trávení dovolených, ráda jejímu lákání podlehnu. Třeba už jen proto, že se jedná o samostatně stojící datadisk jedné z nejlepších stealth akčních sérií posledních několika let (a pokračování mé nejoblíbenější hry roku 2017).

Jestliže jste se někdy proháněli v Dishonored 2, od prvního okamžiku se budete cítit jako doma. Známá atmosféra, která pracuje s protichůdnými pocity, kdy na jedné straně máte krásné středomořské městečko s mořem a palmami a obdivuhodnými náměstíčky a na druhé zase špínu, krysy a nebezpečenství podpořené tíživými barevnými filtry, by se ze hry dala ždímat.

A u atmosféry to jenom začíná. Jelikož Dishonored: Death of the Outsider je od začátku prezentován jako datadisk, nelze od něj čekat mnoho novot. Hlavní novinkou je hrdinka Billie a příběh okolo ní vystavěný. Billie je notoricky známý dunwallský nájemný zabiják, který se pod vedením svého mentora Dauda pouští do své největší zakázky – vraždy Outsidera, postavy dosahující důležitosti Boha, jíž dvojice spiklenců považuje za strůjce všeho zla.

Dishonored: Death of the Outsider je v podstatě příběhovým sequelem k Dishonored 2. Jedná se o jakousi miniodbočku, která dále odkrývá osudy města tam, kam původní hra nedosáhla. Bohužel, příběh se trošku minul účinkem, i když výběr hlavní hrdinky je celkem fajn.

Příběh je odvyprávěný prostřednictvím komiksových šotů, na jejichž pozadí Billie mluví o situaci i svých pohnutkách. Jenže i když hrdince koukáte skoro do hlavy, příběh je prostý hloubky i zábavnosti. A nakonec se možná ještě budete cítit podvedeni tím, jak se všechno vyvine.

Situaci trochu zachraňují různé útržky, z nichž se opět dozvídáte podrobnosti o svém okolí i o lidech, kteří vás zajímají, ale prostě to není ono. Na druhou stranu je třeba připustit, že hra má všeho všudy jenom pět kapitol a přibližně pět hodin hratelnosti, do čehož se příběh plný odboček a zvratů prostě vměstnat nedá.