Mody pro Dying Light EE: Zombie masakr na steroidech

Dying Light je parádní splatterfest a pocta všem milovníkům mrtvolné kultury. Navíc se teď na nás chystá várka nových DLC. Jako u mnoha špičkových titulů, i tento oblažili hráči svou přízní a jali se vytvořit spousty modů pro lepší zážitek. Vy všichni, kdož unesete mačetu, vzhůru do boje. Hejna nemrtvých a halda modů už na vás čekají.

Úvodní kousnutí

Je známo, že určitá sorta lidí by si přála nějakou tu apokalypsu. Variant je spousta, od celosvětového blackoutu přes pandemii smrticí nemoci k obyčejnému zhroucení prohnilé společnosti. A jedna z těch romantičtějších představ je zombie apokalypsa. Hlavně pařani zocelení stovkami virtuálních bitev věří, že by v době oživlých mrtvol dosáhli věhlasu a byli z nich velcí bojovníci a vůdci. Vždyť díky hrám se zombie tématikou jsou vytrénovaní na každou eventualitu a přesně vědí, co použít, kam se schovat a hlavně, jak ty mozkožravé bestie likvidovat. Sice je to patrně jen naivní představa mnoha binárních tvrďáků, ale fakt je takový, že survival a zombie téma je velice poutavé a jedna z nejlepších adaptací je právě Dying Light.

Fantasticky zpracovaný svět s absolutní volností pohybu, funkční parkourový pohyb a tisíce zombií k likvidaci spoustou různých zbraní všech kategorií. Po právu sklízelo DL vysoká hodnocení a nejlepší na tom všem je, že autoři na svoje dílo nehodili bobek, ale aktivně jej doplňují a v průběhu roku vyjde zdarma deset nových DLC. Navíc se ve videu chlubili víc než půlmilionem aktivních zombie řezníků, a to je velice slušné číslo vzhledem k datu vydání.

Nově vydané DLC s názvem Reinforcements obsahuje výzvu v podobě trénovaných a motivovaných žoldáků, kteří nejsou žádné třasořitky. Jejich posláním je „search and destroy“ nebo jinak řečeno, najít vás a nakopat vám prdel. Dále vaše nenechavé pařáty potěžkají novou zbraň a rozšíří se šatník o další outfit. Ani zombie nepřijdou zkrátka, což je spravedlivé. Mrtvý drsňák, který se ohání tyčí s kusem betonu na konci, bude upgradován a nově zmutován. V dalších dostupných DLC, které bohulibý Techland vydá, se můžeme těšit na zbrusu nové lokace, zbraně, questy a jiná vylepšení a vybalancování pro ještě lepší pařbu. Techland je v tomto směru skutečně otevřený a nabádá své fanoušky, aby neváhali a posílali autorům své nápady a návrhy. Takže kdo se cítí na to, že může radit nebo přispět neotřelými nápady a myšlenkami, nechť se udatně přihlásí.

I my se svezeme na vlně vražedného šílenství a DL dostane pár modů pro kvalitnější porcování a hutnější hratelnost. V současnosti není úprav takové množství, nicméně nějaká ta stovka je. Možná proto, že vlastně není tolik věcí, které by museli hráči svépomocí spravovat. V Techlandu zcela určitě pracují nadšenci, kterým jde i o hru a ne jen o to, kolik humrů si za výplatu koupí a kdy to konečně hodí na nový ostrov v Karibiku.

Testovací sestava Procesor Intel Core i7 4790s Základní deska ASRock B85M Pro4 Paměť 32Gb DDR3 1600Mhz Grafická karta Asus Strix GTX 980 Hdd SSD Micron 256Gb + 2Tb Seagate Operační systém Windows 10 Pro x64

Testovací sestava byla lehce vylepšena o další paměť a GTX 980, ale DL není přehnaně náročná hra. Vizuál je vzhledem k požadavkům výborný a tvůci mnoha updaty značně vylepšili funkčnost a chod. Odstranil se stutter, hra nežere už tolik paměti, v menu přibyly volby vypnutí chromatické aberace a další kvanta věcí. To se hned pozná, když si autoři své dílo považují. Pokud byste chtěli komplexnější rozbor a srovnání všech detailů a funkcí, zlá korporace Nvidia se tohoto úkolu zhostila zde. Obsah byl aktualizován například o PCSS stíny, které přinesla nová edice DL: Enhanced Edition, ale hnusná chromatická aberace na obrázcích zůstala zapnuta, nu což.

Použito bylo DL ve verzi Enhanced Editon GOG. Je třeba sledovat, zda je vybraný mod kompatibilní s aktuální verzí hry, protože tvůrci se neflákají a updatují o sto péro (což je šlechtí). Samotné mody jsou téměř výhradně ve formátu Pak3.pak. Tento soubor obsahuje upravená data, které hra načte a lze ho jednoduše otevřít Winrarem. To je důležité, protože pro použití více úprav je třeba do tohoto základního „paku“ přetahat soubory a složky z modu. Princip je to jednoduchý, jen si musíte dávat pozor na to, jestli několik modů neupravuje tu samou věc. Pak bude použita logicky ta, kterou jste do „paku“ narvali jako poslední.