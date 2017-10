MSI X299 Gaming M7 ACK – Ultra highend pro Skylake-X

Testovali jsme už dvě základní desky s čipsetem X299 pro platformu Intel LGA 2066. Spíše profi Asus a trochu levnější herní model od MSI. V dnešním testu se zaměříme na druhý nejvyšší herní motherboard, který má MSI v nabídce. Výbava a možnosti jsou excelentní, ovšem cena je tradičně v této třídě vysoká.

Téměř nejvyšší herní deska

Vím, že testy základních desek jsou většinou nezáživné, po mnoha stránkách shodné napříč modely i výrobci, a také nejméně oblíbené. Slibuji tedy hned v úvodu, že tohle bude pravděpodobně poslední deska s X299 od MSI a čekají nás v budoucnu už jedna nebo dvě (lahůdkové) desky Asus. Tím se zřejmě s testy X299 rozloučíme. Pro tento rok určitě.

Dnešní test je třetí deskou s X299, první byla extrémně drahá deska Asus Prime X299 za dvanáct tisíc. Druhý model v testu byl produkt pro hráče od MSI (Gaming Pro Carbon AC) za tehdejších deset tisíc. Tato deska ale od té doby klesla s cenou na osm tisíc a na její místo se vyhoupla dnes testovaná Gaming M7 ACK, jako druhý nejvyšší model nabídky MSI. Dá se tedy říci, že tohle je ultra high-end pro herní počítače, jelikož nejvyšší model je spíše už deskou určenou pro práci i zábavu.

V případě, že vás hned v úvodu napadlo, kdo by vlastně X299 kupoval, když tu je levnější Threadripper nebo Coffee Lake, odpověď´je snadná. Pro někoho, kdo na počítači pracuje v mnoha vláknech a hry nehraje vůbec, je Threadripper jasnou volbou. Pro pouze hráče není naopak nic lepšího než Coffee Lake. Pokud ale na počítači především pracujete, respektive vás třeba živí a potřebujete co nejvíc jader, a potom večer si chcete high-endově zahrát, je Skylake-X nejlepší platforma. Má vysoké frekvence, na jaké se AMD nemá šanci dostat, a tudíž výrazně vyšší herní výkon. A jader si můžete koupit tolik, na kolik máte peníze. Od prvních, rozumných osmi až po osmnáct. Platforma X299 tedy smysl má a také řadu kupců. Podívejme se tedy co druhý nejvyšší model MSI s X299 nabízí:

Výbava desky

Z důležitých vlastností to je výbava dvěma sloty M.2 včetně chlazení, portem U.2, LAN a WiFi. Zajímavý může být také Turbo Socket, jenž je ekvivalentem téhož na X99. Patice má více pinů než vyžaduje Intel, a ty mají přinést vyšší stabilitu a taktování. Ano, to může skutečně ovlivnit marginálně výsledky taktování. Poslední důležitou věcí je DDR4 Boost, který dokáže vyždímat z pamětí maximum. Zajímavými doplňky jsou pak RGB osvětlení a možnost si vytisknout na 3D tiskárně některé části k desce. Na vše důležité a zajímavé se samozřejmě podíváme později v detailu.

Pozor na teplotu VRM

Připomenout musím opět „problém“ s přehříváním VRM kaskády procesoru. Pokud provozujete CPU na defaultu, tedy bez přetaktování – tento problém se vás netýká, kaskáda se udrží pod hranicí, kdy začne omezovat teplotu a výkon. Po rozumném přetaktování a při používání běžných aplikací, se pravděpodobně tento fenomén vůbec neprojeví. Problém jsou masivní „Power Virus“ aplikace, zejména Prime95 s AVX. Tam je opravdu problém, který ale vyřešíte ofukováním kaskády nebo chlazením vodou. Preventivně kaskádu chlaďte stále a myslete na to.