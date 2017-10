MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC – Herní deska pro Coffee Lake

Procesory Coffee Lake jsou nejzajímavějším počinem Intelu za posledních několik let. Vysoké přetaktování, šest jader a maximální herní výkon z nich dělají jasnou volbu hráčů a nadšenců. Jejich uvedení se ale bohužel neobešlo bez nové generace desek. V dnešním testu si ukážeme jednu z levnějších (5100 Kč) herních desek od MSI.

Dvanáct modelů s Z370 od MSI

S novými procesory, opět dorazila i záplava základních desek. Výrobci se snaží obsadit každou cenovou skulinu trhu, rozdíly jsou v rámci stokorun. Konkrétně MSI uvedli na trh dvanáct desek. Jen pro zajímavost, při startu Z270 MSI uvedlo 28 základních desek, při startu Z170 to bylo také „jen“ dvanáct modelů. Důvod pokrytí celého spektra je jasný, Coffee Lake několik příštích měsíců neosadíte do jiné desky než s čipsetem Z370. Pokud jej tedy chcete, musíte mít nějakou z těchto. Modernizovaný highendový čipset a levnější sady přijdou nejdříve za půl roku. V recenzi Core i5-8600K jsem říkal, že Z370 budou jen drahé, což dávalo smysl – jde o nejvyšší čipset s podporou všech funkcí a taktováním. Nakonec situace tak dramatická není a výrobci uvedli také levnější Z370 modely.

Vylepšení generace Coffee Lake proti Kaby Lake

Podívejme se na celou řadu od MSI, a trochu se v ní zorientujme. Naprostý základ tvoří modely řady PRO. Z370-A PRO a Z370 PC PRO stojí od 3200 Kč do 3700 Kč. To není špatná cena a upřímně, levnější desku pro Coffee Lake bychom hledali marně i s příchodem levnějších čipsetů. Dražší je model Z370 Gaming Plus za 3800 Kč. Vyšší herní desky jsou pak tři, Z370 SLI Plus, Z370 Tomahawk a Z370 Krait Gaming. Jejich cena začíná na 4100 Kč u nejlevnějšího modelu až k 4500 Kč u nejdražšího. I to je stále solidní cenovka pro herní základ. Vyšší herní desky se už přehoupnou do cenové relace nad pět tisíc. Nejlevnější je Z370 Gaming Pro Carbon za 5200 Kč ovšem jde o desku bez vestavěného Wi-Fi. Dražší jsou pak už jen Z370 Gaming M5, Z370 Gaming Pro Carbon AC a nejvyšší model Z370 Godlike Gaming. Ceny této trojice desek jsou od 5500 Kč až po 13 000 Kč s daní. My dnes testujeme model Z370 Gaming Pro Carbon AC s Wi-Fi modulem za 5600 Kč (CZC). Dá se v ČR ale sehnat i za 5100 Kč.

Zde jen malá odbočka k cenám konkurence, neboli komplexní situace na trhu s Z370. Nejlevnější desky všechny výrobců se dají sehnat kolem 3500 Kč, zastoupeni jsou zde všichni. Spolu s Core i5-8600K se tedy zákazník vejde do částky deset tisíc, což je hodně podobné situaci AMD a cenám Ryzenů v této kategorii. Nejvíce modelů je pak v relaci 4–5 tisíc korun s daní. Zde soustředili všichni výrobci své síly zcela mimořádně silně. Pomyslný highend s čipsetem Z370 se pohybuje někde mezi 6–7 tisíci korunami. Vymyká se zatím jen jediná deska, MSI za svou vlajkovou loď požaduje brutálních 13 000 Kč. Tipuji, že až dorazí podobné modely od dalších výrobců, jejich cena bude nižší. Asus ROG tipuji maximálně do deseti tisíc, MSI s cenou krapet přestřelili.

Gaming modely

V sérii s označením Gaming je zatím osm desek. První obrázek ukazuje dvě nejdražší desky. Následuje řada mnoha dalších modelů, jež jsem už všechny zmínil výše v předešlém textu. Na porovnání vlastností je možné se podívat do tabulky. Zajímavý je fakt, že MSI v brzké době plánuje ještě dvě desky menších formátů. V tabulce zatím nemají fotografii, ale jistě se objeví na trhu do konce roku. Nabídka desek je tedy víc než široká a vyberou si z ní spořivější i ti s větším rozpočtem.