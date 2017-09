Asus X399 Zenith Extreme: Luxus pro AMD Threadripper

Monstrózní šestnáctijádro od AMD vyžaduje i adekvátní základní desku. Zenith Extreme nechybí v tomto směru naprosto nic, tahle deska je maximálně vybavená v každém ohledu. Výbava sloty PCI Express, porty, taktování, 10GbE síťovka, M.2 karta a další. Lepší základ pro Threadripper budete hledat jen těžko.

Pro hráče i profesionály...

Platforma X399 a Threadripper jsou sice okrajovou záležitostí trhu, jelikož ještě dlouho potrvá, než začnou movití uživatelé highendu opět AMD důvěřovat, přesto to není rozhodně špatná volba pro hráče i profesionály. Osobně bych si X399 a Threadripper 1950X koupil hned, pokud by šel taktovat řekněme nad 4,5 GHz. Neváhal bych ani minutu, protože deska Asus a CPU se mi opravdu líbí. Vše funguje příkladně, žádné problémy s výkonem, stabilitou nebo deskou. Dle mého jde o už nyní solidně odladěnou platformu. Jako nadšenci mi ale nulové přetaktování procesoru prostě vadí a nedává mi prostor si „hrát“, a to je aspekt, který nepřekousnu. Možná se situace zlepší u Threadripper 2 příští rok. Do té doby to musím nějak přežít s X299 a Skylake-X.

Pro mnohé je ale Threadripper (i bez taktování) darem z nebes, jelikož za takový počet jader v Xeonech jste donedávna museli zaplatit opravdu balík. AMD Threadripper 1950X sice není levný, přesto je za polovinu ceny Xeonu v podobné konfiguraci (14 jader). Pokud vaše práce vyžaduje tolik jader a všechna vlákna vaše aplikace využije, tudíž vám urychlí práci, není co řešit. Tak ohromný vícevláknový výkon není za 40 000 Kč včetně nejlepší desky zase tolik peněz.

Jak už zaznělo, trh pro Threadripper je hodně malý, a AMD i výrobci to vědí. Nabídka základních desek tedy není tak široká jako u HEDT Intelu nebo v nižších třídách.

Testovaná X399 Zenith Extreme je v současné době vrchol nabídky Asus. Dle ceny 15 000 Kč s DPH jde tedy spíše o profi desku než základ čistě herního stroje. Ale využít ji lze kdekoliv. Deska nabízí proti herním deskám mnoho funkcí navíc, ať jsou to antény pro WiFi nebo 10GbE adaptér v ceně. Na balení se samozřejmě podíváme. Také možnosti připojení disků a dalších komponent desky jsou širší, čipset a jeho nové možnosti jsou zde využity zcela.

Cena této desky je vysoká i proti konkurenci, ti svých několik málo modelů všichni směrovali pod cenovku 10 000 Kč, jen AsRock chce za svou desku 12 500 Kč. Asus Zenith Extreme je tedy jednoznačně nejdražší deskou s X399. Podívejme se tedy hned v úvodu co nejvyšší model Asus s X399 nabízí:

Bohatá výbava

Začněme od napájení desky, které sice profi zákazníka i hráče zajímá pramálo, je ale velmi důležitou součástí desky. Kaskáda je plně digitální, po letech různých hybridních řešení už Asus osazuje většinu desek jen tímto druhem napájení. Paměti lze osadit až 128 GB o rychlosti 3600+ MHz. Deska nese šest portů SATA 6GB a tři plnohodnotně připojené M.2 sloty. Jeden je přímo na desce a dva na přídavné kartě. NVMe je samozřejmě podporováno. K dispozici je také slot U.2. Dvě síťové karty (LAN+WLAN) se budou hodit, stejně jako přibalené antény k WiFi. Bluetooth je samozřejmostí, stejně jako USB 3.1 konektory včetně jednoho konektoru typu C. Výbava BIOSu, software a zvuku je také špičková. Jelikož jde o Extreme desku, má výbavu také pro extrémy – vše si ukážeme v detailech později.

Problém s VRM

Připomenout musím „problém“ s přehříváním VRM kaskády procesoru. Napájení je totiž stejné jako na deskách s X299 pro Intel. Stavba desek je stejná, takže i zde dostaly mosfety jen málo prostoru. I zde se VRM přehřívá. Tentokrát to ale Asus vyřešil malým skrytým ventilátorem, který vám také ukážeme.

Pokud provozujete CPU na defaultu, tedy bez přetaktování, tento problém se vás netýká, kaskáda se udrží pod hranicí, kdy začne omezovat teplotu a výkon. Po rozumném přetaktování a při používání běžných aplikací, se pravděpodobně tento fenomén vůbec neprojeví.

Problém jsou masivní power viry – aplikace stavěné záměrně na co největší zátěž, zejména Prime95 s AVX. Po přetaktování je ale teplota kaskády problém, platí to pro AMD i Intel, jak ukazuje obrázek pořízený přímo na Zenith Extreme. Pokud vestavěný ventilátor nebude stačit, musíte se o chlazení postarat vy.