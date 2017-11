be quiet! Dark Base 700 – luxus v černém s RGB šperkem

Pro všechny příznivce highendu a individualisty, kteří očekávají nejvyšší standardy, pokud jde o modularitu, kompatibilitu a design, připlouvá aktuálně na trh vlajková loď o velikosti Midi Tower, skříň be quiet! Dark Base 700. Hliníkové povrchy, černá ocel, temperované sklo a RGB podsvícení vytváří takřka umělecké dílo.

Úvod

Podle vlastních slov je be quiet! prémiovým výrobcem napájecích zdrojů, počítačových skříní a chlazení pro stolní PC. Se zkušeností více jak 10 let v oblasti snižování hluku a tichých řešení je be quiet! dodavatelem možná těch nejtišších řešení. Vedoucí postavení na německém trhu s napájecími zdroji od roku 2007 je důkazem důvěry v tuto značku.

Vlastníkem obchodní značky be quiet! je společnost Listan GmbH & Co. KG. Tato společnost byla založena v roce 2000 v Německu původně jako internetový obchod pro přímý prodej PC komponent konečným spotřebitelům. V roce 2002, na základě rozsáhlého průzkumu trhu, se společnost rozhodla uvést na trh dvě ze svých vlastních obchodních značek: be quiet! a Revoltec. V roce 2013 pak Listan převzal práva k obchodní značce Xilence.

Listan je celosvětově úspěšnou obchodní společností. V Německu a na několika místech v zahraničí, jako je například Tchaj-wan a Polsko, je zaměstnáno asi šedesát zaměstnanců. Pro efektivní a spolehlivé zpracování zásilek má Listan moderní logistické centrum poblíž Hamburku s více než 2500 m² úložného prostoru, s plně digitalizovaným procesním systémem a vlastním vysoce kvalifikovaným skladovým personálem.

Aktuální nabídka počítačových skříní značky be quiet! je podle koncepce a provedení rozdělena na tři kategorie HIGH-END, PREMIUM a ESSENTIAL.

Nejvyšší kategorie HIGH-END obsahuje modely skříní, charakterizované bezkonkurenční flexibilitou s výbornými chladícími a tichými funkcemi. Ještě před vydáním dnes recenzované skříně se v této kategorii nacházely pouhé dvě modelové řady skříní velikosti Tower, konkrétně Dark Base Pro 900 a Dark Base 900. V obou případech ve třech provedeních Orange, Black a Silver, lišících se barvou doplňků na černém základu. Verze Pro 900 je k dispozici navíc v limitované bíle lakované edici.

Střední kategorie PREMIUM obsahuje aktuálně čtyři modelové řady velikosti Midi Tower, charakterizované dokonalou symbiózou ochrany před hlukem, chladícího výkonu a praktičnosti. Modelové řady Silent Base 800 a Silent Base 800 Window shodně nabízí čtyři barevná provedení Orange, Black, Silver a Red. Opět se jedná o barvu doplňků na černém základu. Modelové řady Silent Base 600 a Silent Base 600 Window ještě přidávají barevné provedení Green.

Nejnižší kategorie ESSENTIAL přináší na trh dvě modelové řady velikosti Midi Tower, charakterizované nejlepší kombinací ticha a flexibilních funkcí za dobrou cenu. Modelová řada Pure Base 600 je vyráběna ve dvou barevných provedeních doplňků Black a Silver. Modelová řada Pure Base 600 Window také ve dvou barevných provedeních doplňků Black a Orange.

be quiet! Dark Base 700

Počítačová skříň be quiet! Dark Base 700 rozšiřuje modelové řady nejvyšší kategorie HIGH-END. Podle slov výrobce má být ideální volbou pro všechny, kteří vyžadují nejvyšší standardy, pokud jde o modularitu, kompatibilitu a design. Množství možností, jak přizpůsobit rozložení komponent, kabelů, osvětlení a chlazení, činí každý výsledný počítačový systém jedinečným dílem.

Skříň be quiet! Dark Base 700 má být zaměřena pro použití u špičkových výkonných pracovních stanic, herních a multimediálních sestav. Bude vhodná pro extrémně přetaktované systémy, stejně jako pro super tiché sestavy s vodním chlazením.

Za konkrétní výhody skříně be quiet! Dark Base 700 její výrobce považuje výjimečnou všestrannost díky modulární koncepci interiéru, standardní osazení dvojicí velmi tichých ventilátorů be quiet! SilentWings® 3 PWM, přítomnost čtyřstupňového regulátoru otáček ventilátorů se dvěma větvemi konektorů, připravenost skříně pro radiátory vodního chlazení velikosti až 360 mm, mnoho zajímavých funkcí a použití materiálů špičkové kvality.

Následující kapitoly tedy ukážou, zda budeme mít tu čest představit náročným uživatelům takřka ideální počítačovou skříň.

be quiet! Dark Base 700 Velikostní kategorie skříně: Midi Tower Rozměry (délka × šířka × výška): 544 × 241× 519 mm Barevné varianty: černá Materiál kostry (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech cca 0,8 mm Materiál bočnic (naměřena tl.): oboustranně lakovaný ocelový plech cca 0,8 mm, temperované sklo tl. 4 mm Materiál čela: plast, ocelová lakovaná mřížka, hliníkový plech 0,8 -1,2 mm Podporovaná velikost desek: Mini-ITX, Micro-ATX, Full-ATX, E-ATX (až 305 x 275 mm) Počet pozic 5,25“: 0× externí Počet pozic 3,5“: 7× interní Počet pozic 2,5“: až 17× interní (po dokoupení šuplíků) Podporovaný typ zdroje: ATX (délka 150–285 mm) Pozice pro ventilátory: 3× 120/140 mm vpředu + 3× 120/140 mm nahoře + 1× 120/140 mm dole + 1× 120/140 mm vzadu Standardně osazené ventilátory: 1× 140 mm vpředu + 1× 140 mm vzadu (4pin FAN konektor) Konektory na čelním panelu: 2× USB 3.0, 1× USB 3.1 typ C, sluchátka, mikrofon Maximální výška chladiče procesoru: 180 mm Maximální délka grafické karty: 286 mm (430 mm mimo koše s disky) Hmotnost skříně: 13,25 kg

Balení

Skříň be quiet! Dark Base 700 nám zásilková služba doručila přímo z německého logistického centra společnosti Listan. Dopravce se s rozměrnou krabicí zřejmě moc nemazlil, neboť otlačené okraje dna krabice svědčily o tom, že byla vystavena neúměrně vysokému zatížení.

Rozměrná krabice je opatřena esteticky pohledným plnobarevným potiskem, podtrhujícím název produktu. Na první pohled je zřejmé, co bude jejím obsahem, a že to nebude nic laciného. Dominantní čelní stěně dominuje snímek skříně s výrazným modelovým označením, jenž pak najdeme i na ostatních stěnách krabice a s heslovitým popisem důležitých vlastností skříně. S ohledem na přítomnost skleněné bočnice mě překvapilo, že na krabici není obvyklý výrazný symbol sklenice na víno, označující křehký obsah.

Zadní stěna krabice je v celé ploše potištěna popisem hlavních předností skříně v angličtině, němčině, francouzštině a polštině, doplněným o fotografie.

Na jedné z bočních stěn pokračuje popis hlavních předností skříně ve španělštině, ruštině a ve dvou asijských jazycích. Na druhé boční stěně krabice najdeme podrobnou tabulku s technickými parametry skříně a stručné představení značky be quiet! v angličtině a němčině. Prolisované otvory v bocích nám pomohou při manipulaci s rozměrnou a docela těžkou krabicí.

Je čas se přesvědčit, zda skříň během dopravy neutrpěla nějakou újmu. Po nahlédnutí do krabice překvapí použití obalu z hrubé syntetické tkaniny, která chrání účinněji než obyčejný pytel z igelitu. Pevný textilní obal můžete navíc v budoucnu využít jako kryt skříně v době, kdy není sestava v provozu. Ochranu proti poškození během dopravy tvořila zejména dvojice polystyrenových výlisků, díky níž skříň nedoznala žádné viditelné úhony. Bezpečnostní mezera mezi skříní a papírovým kartonem, která je dána rozměrem okrajů polystyrénových výlisků, je v nejužším místě přibližně 3,5 cm široká, což je nadstandardní hodnota.