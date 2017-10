Phanteks Eclipse P400s TG: Praktičnost i elegance v jednom

Pokud očekáváte od své počítačové skříně oslnivý a přitom elegantní design, kvalitní zpracování, nízkou hlučnost a přívětivou cenu, pak by neměl tenhle kousek od firmy Phanteks ujít vaší pozornosti. Navíc je kompletně izolovaná, nezabere příliš místa a její LED podsvícení nepůsobí nijak rušivě. Bude ozdobou vašeho herního koutku.

Nedávno jsem investoval nemalé peníze do nového železa od firmy ASUS, které jsem nejprve po pár pracných modifikacích vměstnal do své, ač kdysi pěkné, tak dnes již poněkud zastaralé skříně Coolermaster CM690 Nvidia Edition. Netrvalo dlouho a začal jsem se rozhlížet po jiné skříni, která by skloubila perfektní vzhled komponent využívajících Aura sync, nízkou hlučnost, kvalitní zpracování, možnost instalace AIO vodního chlazení a zabezpečení dokonalého proudění vzduchu. Výsledek, který uvidíte na konci článku, dopadl na výbornou.

Proseděl jsem spousty nocí u e-shopových stránek různých prodejců a stále jsem nebyl schopen najít takovou skříň, která by vyhovovala mým kritériím. Nechtěl jsem, aby skříň hyzdily externí pozice pro mechaniky a aby její čelo vypadalo spíše elegantně, než extravagantně. Záleželo mi také na vzhledu bočnice. Nejlépe kompletně celá průhledná, ideálně z temperovaného skla. Na chvilku jsem byl rozhodnutý pořídit skříň NZXT S340, která mé požadavky téměř splňovala a dopadla dobře ve všech možných recenzích. Od jejího nákupu mne však odradila pouze jedna pozice pro větrák na horní stěne skříně.

Dokonce jsem upustil od původně plánované extravagance v podobě třech podsvícených větráků v čele krytých temperovaným sklem ve skříni Sharkoon TG5. Ač tato skříň vypadá také zajímavě, nechtěl jsem se upnout pouze k jedné barevné variantě podsvícení a vzhledem k tomu, že své PC mám v obývacím pokoji, nepochybně by červené podsvícení rušilo pravidelné večerní seance s „Modrým kódem“.

Naštěstí jsem se neunáhlil a konečně jsem se rozhodl. Phanteks Eclipse P400s jsem objevil úplnou náhodou. Splňovala vše, co jsem od skříně čekal, nabídla mi vše, co mi jiné skříně nenabídly. Dostatek prostoru pro mého AIO vodníka od Be Quiet, obrovskou bočnici z temperovaného skla, aby vynikla krása nasvícených tuningových komponent ASUS, až šest pozic pro ventilátory zajišťující slušný průchod vzduchu, perfektní cable management a LEDkové podsvícení s deseti různými barvami a třemi režimy, aby její vzhled jen tak nezevšedněl.

Bleskově se ještě mrkneme na tabulku specifikací této skříně. K nim se budeme v průběhu článku vracet.