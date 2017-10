CM MasterCase H500P: velký kalibr na výkonné PC

Cooler Master dnes uvádí novou skříň určenou pro výkonná PC. Pro vysoký průtok vzduchu interiérem je skříň vyzbrojena dvojicí impozantních RGB 200mm ventilátorů v čele s možností instalace stejné dvojice na strop skříně. Skrze bohaté „prosklení“ můžeme obdivovat výkonné komponenty umístěné v prostorném a dobře uklizeném interiér. Jaká je?

Úvod

Společnost Cooler Master se sídlem v Tchaj-pej na Tchaj-wanu dodává na trh inovativní počítačové komponenty již od roku 1992, takže letos slaví 25. výročí svého založení. Široké portfolio výrobků zahrnuje počítačové skříně, kompletní výběr produktů pro chladicí systémy počítačů, napájecí zdroje a počítačové periferie, jako jsou myši, klávesnice, sluchátka a další. Cílem značky je nabídnout zákazníkům a fanouškům co nejlepší výběr kvalitních zařízení, aby v duchu svého motta „Make It Yours“ poskytla každému skutečně to, co hledá.

Aktuální nabídka počítačových skříní značky Cooler Master je podle koncepce a velikosti rozdělena na kategorie Full Tower, Mid Tower, Mini Tower, Mini ITX, Lan Box a Test Bench. Úvodem zevrubně podíváme, co můžeme najít v kategoriích Full Tower a Mid Tower, které budou nejblíže ke dnes recenzované skříni.

V kategorii Full Tower se na vrcholu portfolia výrobce Cooler Master nachází série luxusních skříní COSMOS určených pro nejnáročnější zákazníky. Společným jmenovatelem je zde elegance, rozšiřitelnost a výkonnost. Na paty jí šlape série HAF (odvozeno od anglického výrazu High AirFlow), která obsahuje modely skříní konstruované pro maximální průtok chladícího vzduchu interiérem, s agresivním stylem a robustní konstrukcí. Třetí a současně poslední sérií v kategorii Full Tower tvoří skříně CM Storm, jenž nabízí zejména velký počet variabilních pozic pro osazení pevných disků.

Mnohem širší nabídka výrobce Cooler Master se nachází v kategorii Mid Tower (kterou nejčastěji nazýváme jako Midi Tower, nebo také Middle Tower). Vrcholovou pozici zde kromě jednoho modelu luxusní skříně COSMOS zaujímá série MasterCase s jedinečným modulárním systémem FreeForm, který umožňuje rozšíření skříně nahrazením vnějších prvků, včetně panelů a nabízí další flexibilitu při rekonfigurování interiéru. Následuje série MasterBox 5, vyznačující se otevřeným prostorným interiérem pro osazení výkonných komponent a většinou s průhlednou bočnicí.

Sérií Centurion s hliníkovými lištami po bocích čelního panelu se dostáváme ke skříním klasické koncepce s rozměrnými koši na disky umístěnými v přední části skříně a s pozicemi pro 5,25" optické mechaniky. Série CM klasické koncepce zaujme svým designem se zaobleným čelním panelem. Také v kategorii střední velikosti skříní Cooler Master najdeme modely série HAF cílené na účinné chlazení výkonných komponent pomocí vyššího průtoku chladícího vzduchu. Naopak zájemce o co nejtišší provoz počítačové sestavy mohou zaujat modely série Silent. Příznivci agresivního vzhledu si přijdou na své u série K, příznivci spíše industriálního vzhledu pak u série N. Častí účastnící LAN party si mohou vybírat z neotřelých modelů série CM Storm, vhodných i pro častější přenášení.

Následuje série Elite s docela početným modelovým zastoupením, ve které se mísí skříně klasické koncepce s moderním umístěním napájecího zdroje na dně skříně se starším umístěním zdroje pod stropem skříně. Zastaralou koncepci umístění napájecího zdroje najdeme také u skříní série CM Force, se zaměřením na účinnější průtok vzduchu vnitřním prostorem. Na spodním okraji portfolia Cooler Master se v sérii označené jako „Ostatní“ nachází již poněkud zastaralé modely skříní vhodné pro nenáročné kancelářské využití.

Testovaná skříň Cooler Master MasterCase H500P reálně spadá svou konstrukcí někam na pomezí velikostních kategorií Full a Midi Tower. Svými vnějšími rozměry předčí většinu modelů skříní Cooler Master v kategorii Midi Tower, ale na modely velikosti Full Tower jí pár centimetrů ve výšce a hloubce chybí. Uspořádáním vnitřního prostoru a zejména počtem pozic pro osazení pevných disků, včetně ve standardu chybějící pozice pro 5,25" optické mechaniky, pak skříň Cooler Master MasterCase H500P zapadá jednoznačně do kategorie Midi Tower a sem ji také výrobce oficiálně zařadil.