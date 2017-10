Intel Core i9-7980XE: Osmnáct jader Skylake-X v testu

Pokud vás počítač živí a využijete brutální vícevláknový výkon, je Core i9-7980XE vaší jasnou volbou. Jde o nejvýkonnější procesor v desktopu, který vyjde stále levněji než Xeony a nabídne bezkonkurenční výkon. Jde také solidně taktovat (4,6 GHz), ale bez výkonného vodního chlazení o tom vůbec neuvažujte. S vyšším napětím totiž prudce roste spotřeba.

Prémiový „Extreme“ procesor

Před nějakým časem jsme otestovali nejlevnější s rodiny Skylake-X „druhé vlny“. Šlo o dvanáctijádrový Core i9-7920X, který nabídku těchto modelů otevírá. Desetijádro má sice také v názvu Core i9, ale spíše patří dle předchozích zvyklostí do rodiny Core i7. Intel v tom také sám neměl jasno, jelikož v prvních testech se ještě Core i9-7900X hlásilo jako Core i7. Dvanáct jader v Core i9-7920X si od nás sice neodneslo žádné ocenění, ale dle mého názoru jde o nejzajímavější procesor celé řady Skylake-X. Nabízí vysoké frekvence, má dvanáct jader a jde solidně přetaktovat. Také spotřeba a teploty jsou velice solidní. Za svou cenu je to jednoznačně nejvýhodnější procesor do patice LGA 2066 z pohledu hraní her, výkonu a provozních vlastností.

Dva další modely se čtrnácti a šestnácti jádry testovat nebudu, leda bych je nějakým způsobem získal náhodou na test, aktivně je ale nesháním – není kde. Takto drahé procesory se už u prodejců půjčit nedají, těžko by je pak prodával (byť jen mírně) použité. Test Skylake-X tedy pro letošek zakončíme nejvyšším modelem, osmnáctijádrovým Core i9-7890XE. Ten představuje absolutní vrchol nabídky Intelu pro letošní a možná i příští rok. Nad příštím rokem ale visí otazník, jelikož jsem si jist, že AMD omladí nabídku Threadripperů a uvede model na bázi Epycu, neboli čip s více než šestnácti aktivními jádry. Takový procesor s 24 aktivními jádry si dovedu představit, čímž by AMD „zabilo“ Skylake-X s maximem osmnácti jader. Zdali se opravdu tohoto Threadripperu dočkáme, a kdy ukáže až příští rok. Do té doby bude nejvýkonnější procesor v desktopu Core i9-7980XE za 50 000 Kč.

Procesor Core i9-7890XE má v řadě Skylake-X privilegované postavení. Jde o jediný čip této generace s logem ve zlaté barvě, což připomíná zlatou sérii posledních Xeonů. Intel chtěl čip odlišit, jelikož za něj chce „celkem ranec“ a tudíž musí být vidět, že je to exklusivní zboží. Procesor samotný má se zlatými Xeony hodně společného, co si ukážeme už za chvilku, mezitím ještě malé připomenutí všech modelů Skylake-X, podívejme se na ně tabulkou:

Skylake-X 2017

První vlna Skylake-X končila procesorem Core i9-7900X s deseti jádry. Vyšší modely mají jiný křemík, z vyšší třídy Xeonů s maximálním počtem osmnácti jader. První z modelů je Core i9-7920X s aktivními dvanácti jádry a cenou 30 000 korun s daní. Druhý model je Core i9-7940X se čtrnácti jádry a cenou 35 000 korun. Druhým nejvyšším modelem je Core i9-7960X se šestnácti jádry a cenovkou 42 000 korun. Král všech procesorů roku 2017 je Core i9-7980XE s cenou pěkně zaokrouhlenou na 50 000 korun. Všechny procesory se dají v ČR běžně koupit, s jejich dostupností není problém, což se vzhledem k cenám dá čekat. Za zmínku stojí fakt, že procesory AMD opět zlevnily, a to včetně Threadripperu 1950X, který dnes pořídíte za 26 000 korun, tedy na úrovni desetijádra Core i9-7900X.

Základ Xeon

Na obrázku níže vidíme všechna křemíková jádra, která Intel používá do Skylake-X a Xeonů. Modré jádro v rohu je čtyřjádrový Kaby Lake, zde je jen pro srovnání velikostí se Skylake-X. Zcela vlevo je křemík LCC s deseti fyzickými jádry, na něm jsou postavené všechny čipy nižších řad Skylake-X (6,8,10 jader). Uprostřed je křemíkový čip označený jako HCC s osmnácti fyzickými jádry. Ten slouží všem ostatním Skylake-X procesorům (12, 14, 16, 18 jader). Na něm je postavený i Core i9-7980XE z dnešního testu. V záloze je pak ještě masivní XCC křemíkový základ. Ten nese dvacet osm jader. Na ten možná dojde příští rok, pokud AMD uvede Threadripper s více než 16 jádry. Zatím tento obří čip najdeme jen v Xeonech Platinum.

Už v perexu jsem zmínil, že je Core i9-7890XE i přes svou vysokou cenu stále levnější než Xeon se stejnou nebo podobnou konfigurací. Nejblíže našemu testovanému modelu je Xeon 6150. Má osmnáct jader a základní takty 2,7 GHz. Maximální Turbo má ale jen 3,7 GHz. Core i9-7980XE má základní takt 2,6 GHz a Turbo 4,2 GHz. V plné zátěži bude Xeon pracovat na taktu 2,7 GHz kdežto Core i9 na 3,4 GHz. Core i9 bude tedy výkonnější. Cena Xeonu Gold 6150 je kolem 70 000 Kč s daní. Je také potřeba základní deska, kde nejlevnější SuperMicro začínají na deseti tisících. Pořízením nějaké pěkné X299 desky a Core i9-7980XE tedy získáte více výkonu za nižší cenu.

Poslední věc, kterou bych v úvodu chtěl zmínit, je skutečnost, že Core i9-7980XE není už herní procesor, byť umí dvě jádra popohnat až k frekvenci 4,4 GHz. Tolik jader je pro hry kontraproduktivní, Windows si s tolika vlákny neumí poradit efektivně. Úlohy stále střídají jádra a tím klesá výkon, pro hry zde má smysl vypnout Hyper-Threading a přetaktovat jádra na maximum. Na hry je lepší Coffee Lake, pro seriózní práci a občasné hraní pak nějaký výše taktovaný Skylake-X s více jádry (Core i9-7920X, 7940X). Nejvyšší model je už opravdu profesionálním nástrojem k práci, ale hrát se na něm samozřejmě dá také.