Test levných CPU: Celeron, Pentium, Core i3 a Athlon X4

Procesorové testy jsou většinou zaměřené na nejvýkonnější modely, které ale pro svou cenu nepatří k těm nejvyhledávanějším. V prvním z řady testů orientovaných na výhodnější a oblíbenější procesory porovnáme vlastnosti a výkon procesorů Intel Celeron G3930, Pentium G4600, Core i3-7100 a AMD Athlon X4 860k.

V procesorových testech najdete nejčastěji modely, které výrobci sami aktivně posílají do recenzí, protože je chtějí propagovat nejvíce. Většinou jde o nejvýše taktované, ale také nejdražší varianty z dané modelové řady, v případě Intelu obvykle s odemčeným násobičem. Ty jsou sice fajn, pokud chcete z procesoru vyždímat maximum při přetaktování, ale jinak se o nich nedá říci, že by zrovna vynikaly dobrým poměrem cena/výkon.

Pokud se podíváte do obchodů na nejprodávanější procesory, většinou jsou na předních místech kousky z opačného konce spektra – z každé modelové řady právě ty nejslabší modely. Oproti špičkovým variantám se obvykle liší zejména taktem, který ale bývá snížený jen o pár stovek Megahertz. Jejich výkon tedy není dramaticky nižší, zato rozdíly v ceně jsou značné. V základu pak nabízejí lepší poměr cena/výkon, a pokud vám na přetaktování zase tolik nezáleží a nemusíte mít vždy jen to nej, jsou o poznání výhodnější.

V recenzích se ale takové procesory na rozdíl od vyšších modelů objevují spíše sporadicky, a proto bychom se chtěli zaměřit i na zmapování této části trhu. Vedle běžných velkých testů, ve kterých se i nadále budeme věnovat těm „nejatraktivnějším“ a nejsledovanějším modelům v době jejich uvedení, vám chceme nabídnout i průběžné testy „obyčejných“ procesorů, které nepůjdou až tak do hloubky, bude v nich o něco méně benchmarků či her, ale zato půjdou více do šířky a pokryjí větší množství modelů – především těch, které se prodávají nejvíce, anebo jsou atraktivní z nějakého jiného důvodu. A nemusí to být vždy jen jejich maximální výkon.

V každém testu se budeme věnovat jedné cenové kategorii a porovnáme v ní produkty, které si konkurují obdobnou cenou a budeme postupně rozšiřovat databázi naměřených modelů.

V prvním testu jsme se zaměřili na ty velmi levné. Bude ještě trochu jednostranně zaměřený – v době, kdy jsme začali připravovat metodiku i samotný test, totiž ještě nebyly dostupné procesory Ryzen 3 ani nové APU a CPU Bristol Ridge. Z řad AMD tak najdete v grafech jen starší 28nm Athlon X4. Ten se nám ale bude hodit pro srovnání do dalšího testu, ve kterém novými levnými procesory AMD navážeme.

Intel Celeron G3930

Celeron G3930 je procesor postavený na architektuře Kaby Lake, ovšem oproti předchozí generaci se moc neliší. Obsahuje dvě fyzická jádra bez HyperThreadingu. Tato jádra jsou taktována na 2,9 GHz a na této rychlosti končí, G3930 nemá TurboBoost a nelze jej ani přetaktovat. Dále je vybavený 2 MB L3 Cache a integrovaným grafickým jádrem Intel HD Graphics 610. TDP procesoru je na 51 W. S procesorem v balení dostanete i boxový chladič.

Intel Celeron G3930

Intel Pentium G4600

Také Pentium G4600 využívá architekturu Kaby Lake. Poslední generace Pentií doznala oproti té předchozí významné inovace – dostaly HyperThreading, což z nich dělá v nízké cenové relaci výborné procesory. Procesor tedy obsahuje dvě jádra, která jsou schopná zpracovávat čtyřu vlákna najednou. Takt procesoru je 3,6 GHz a nenabízí TurboBoost ani možnosti dalšího přetaktování. Procesor má 3 MB L3 Cache a integrované grafické jádro Intel HD Graphics 630. TDP procesoru je 51 W. Spolu s procesorem dostanete i boxový chladič.

Intel Pentium G4600

Intel Core i3-7100

I Core i3-7100 patří do 7. generace procesorů Intel Core, postavený na architektuře Kaby Lake. Tento procesor se jeví jako přetaktované Pentium G4600, ovšem tak jednoduché to není. Na rozdíl od procesorů Pentium Kaby Lake podporují procesory Core i3 Kaby Lake i nové SSD disky Intel Optane a instrukční sadu AVX 2.0, kterou Pentium nezná. U nového Pentia byla podpora HyperThreadingu novinkou, u Core i3 je samozřejmostí. Procesor má dvě jádra a zvládá souběžně čtyři programová vlákna.

Jádra jsou taktována na 3,9 GHz, a to je takt, na kterém procesor zůstává, neboť ani Core i3 nemá podporu technologie TurboBoost. Procesor má integrované grafické Intel HD Graphics 630, TDP je 51 W a dostanete k němu rovněž i boxový chladič.

Intel Core i3-7100