MSI Infinite X: PC s Core i7-8700K (5 GHz) a GTX 1080Ti

Hotovou sestavu už jsme netestovali hodně dlouho, dnes to napravíme. A rovnou se pustíme do kategorie ultraherního výkonu bez kompromisů. Nejvýkonnější herní procesor chlazený vodníkem a grafická karta, dvě SSD pro M.2 v RAIDu, tichý chod, podsvícení a zajímavý vzhled. To je aktuální herní dělo od MSI.

MSI Infinite X

Hotová sestava bez zásadních kompromisů není na trhu zcela běžné zboží. Většina sestavených sestav je postavená na kompromisech, ať už cenových, výkonových nebo mnoha dalších. Nejvíce hotových sestav se prodá spíše těch levnějších, na kterých si sice zahrajete, ale není to žádná sláva, nic pro 4K nebo VR. Použít je lze jedině s nějakým omezením, a pokud tomu tak není, stojí takový počítač opravdu hodně peněz; je výrazně dražší než pokud jej ze stejných komponent postavíte doma.

I výrobci se highendových sestav bojí a nevyrábí je často, spíše naopak – téměř vůbec. Pokud má člověk peníze na špičkovou sestavu, většinou si připlatí ještě něco navíc za „custom“ stavbu, včetně vody a podobně. Základní highend sestavy v sériové výrobě tedy příliš neletí. Proto je celkem překvapení, že MSI na letošní Vánoce takový počítač uvedlo.

Počítač MSI Infinite X ve dvou variantách skříně

V souladu s konstatováním v prvním odstavci byly na trhu sestavy s nejvyšší grafickou kartou GTX 1080, nejvýkonnější model GTX 1080 Ti nabízen nikdy nebyl ani v těch nejdražších (designových) sestavách. Důvod není jasný, jelikož v ceně to nebude. Na trhu byly sestavy s Core i7-7700K a GTX 1080 s cenou od 45 000 korun až do 80 000 korun, kam by se už GTX 1080 Ti cenově schovala. Možná to byla jen nějaká strategie, možná dohoda s Nvidií, která teď padla. Několik výrobců totiž sestavu s GTX 1080 Ti na trhu v tuto chvíli má, konkrétně asi tři. Kompletně „tovární“ počítač od značkového výrobce je ale jen jeden – MSI Infinite X. Za 65 000 Kč není jeho konfigurace vůbec špatná, což si samozřejmě probereme později detailněji. Nyní k počítači samotnému a jeho koncepci.

Obrázek ukazuje celou původní řadu počítačů MSI – od základního „Nightblade MIB“ až po designový „Aegis TI3“, za který zaplatíte opravdu "balík".

Řada počítačů od MSI

Původní myšlenka MSI byla taková, že herní počítač od MSI by měl být malý, tedy menší než běžný mid-tower. Časem se ale ukázalo, že zákazníkům je rozměr zcela ukradený a chtějí naopak více prostoru uvnitř k možným dalším upgradům běžnými komponenty. MSI tedy na původní menší rozměry rezignovalo a vymyslelo řadu Infinite, která je na trhu v tuto chvíli už rok, ovšem dosud ve slabších konfiguracích.

Návrh počítače Infinite a jeho designu

I přesto, že Infinite měl být spíše klasickým mid-towerem, chtělo jej MSI odlišit od záplavy běžných skříní. Přemýšleli tedy o tom, co by hráči ocenili a co jim nabídnout navíc. Prvním detailem bylo držadlo, jež umožňuje snadné přenášení – hodí se na LAN party. Důležitý je také design, včetně podsvícení a blikátek. Původní návrh také předpokládal, že bočnice bude průhledná – jelikož vnitřní uspořádání není běžné, vynikla by tím grafika. Ukázalo se to ale jako nepraktické, grafika se přehřívala, protože potřebuje perforaci na bočním plechu, která na plexi nebyla.

Samozřejmě vzniklo několik prototypů. Obrázek ukazuje dvojici hlavních prototypů skříní, z nichž nakonec zvítězila ta druhá, ovšem s klasickým bočním krytem, nikoliv s průhledným, jaký je níže.

Různé prototypy počítače Infinite

Otázkou ale zůstávalo provedení předního panelu. Jak vidíte, MSI se rozhodovalo mezi třemi variantami. Nakonec zvítězila varianta „motiv z kosmické lodi Predátorů“, jenž mimochodem používá na svých sestavách (noteboocích) i Asus a Acer. Vzhledem k dalším dvěma vyobrazeným možnostem vyhrála ta nejlepší.

Finální produkt má několik zásadních vlastností. První je zmíněné „ucho“ na snadné přenášení, což se opravdu hodí. Druhá je speciálně umístěná grafická karta, která je v case vertikálně, a ve speciálním prostoru k jejímu lepšímu chlazení. To si samozřejmě ukážeme, včetně toho, jak to u MSI konstrukčně provedli. Pro hráče VR byl umístěn na přední stranu skříně HDMI port, takže jej máte po ruce a nemusíte se trápit zapojováním zezadu. Tohle všechno společně s výkonnými komponenty tvoří zajímavou sestavu, která musí hráče zaujmout.