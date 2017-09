Doporučené herní PC sestavy vyšší třídy: léto 2017

Na souboj procesorových platforem AMD a Intel se v několika cenových kategoriích vyšší třídy se můžeme těšit v pokračování letního přehledu doporučených herních počítačových sestav. Současně se rozloučíme s procesory 7. generace Intel Kaby Lake. Podíváme se také, jak je na tom konkurence na trhu v segmentu grafických karet vyšší třídy.

Úvod

Minulý týden jsme vám v prvním díle tradičního letního přehledu počítačových sestav představili návrhy herních počítačových sestav nižší a střední třídy v cenové kategorii do 22 000 Kč. V tomto druhém díle se zaměříme na počítačové sestavy vyšší třídy, rozdělené do tří cenových kategorií. Navážeme kategorií s cenou okolo 28 000 Kč a skončíme nejvyšší kategorií s částkou nad 40 000 Kč.

V předchozím jarním přehledu herních počítačových sestav jsme si díky povedeným procesorům AMD Ryzen mohli poprvé představit varianty sestav na procesorových základech Intel a AMD ve všech cenových kategoriích, tedy i v kombinaci s aktuálně nejvýkonnějšími grafickými kartami na trhu. Ne jinak tomu bude i nyní.

Jak jsme si již pověděli v úvodu předchozího dílu přehledu doporučených herních sestav nižší a střední třídy, koncem května Intel oficiálně představil procesory X-series Core i5, i7 a Core i9 až s 18 jádry, určené pro tvůrce obsahu, hráče, nadšence a náročné uživatele. Tyto procesory je možné osadit pouze na novou platformu základních desek s paticí LGA 2066 a novým čipsetem Intel X299. Co se týče herního výkonu této procesorové platformy, je v průměru srovnatelná (někde však lehce zaostává) se současnou platformou s procesorem i7 Kaby Lake. Profitovat bude hlavně v případech, kdy bude možné současné vytížení většího počtu procesorových jader. Nevýhodou této platformy v případě použití u čistě herní sestavy je vyšší pořizovací cena procesorů i základních desek a také výrazně vyšší spotřeba vícejádrových procesorů. Proto s využitím procesorů Intel X-series u herních počítačových sestav ve stanovených cenových kategoriích zatím neuvažujeme.

Pro čistě herní sestavy s procesory Intel bude rozhodně zajímavější platformou blížící se 8. generace Coffee Lake, která nabídne ve spotřebním segmentu poprvé šest procesorových jader a dvanáct výpočetních vláken. Kdo tedy s nákupem herní počítačové sestavy nemusí spěchat určitě neprohloupí, když si na novou generaci počká. V této souvislosti je třeba upozornit, že nová generace procesorů nebude kompatibilní se stávajícími základními deskami, takže nelze počítat s tím, že bychom mohli novými procesory později upgradovat stávající sestavu. Jelikož by měly být nové procesory během podzimu běžně dostupné na trhu, bude tento letní přehled herních počítačových sestav současně rozloučením se stávající 7. generací Kaby Lake.

Nový vrchol nabídky od AMD

Podobně jako Intel, i AMD v srpnu vydalo zcela novou highendovou řadu desktopových procesorů Threadripper, určených do obří patice TR4 s čipovou sadou X399, podporou čtyřkanálového připojení pamětí DDR4 a komunikace skrze 64 PCI-Express linek. Nejvyšší model Threadripper 1950X nabízí 16 jader a 32 vláken, naopak zatím nejslabší je osmijádrový Threadripper 1900X s 8 jádry / 16 vlákny. Procesory AMD Threadripper jsou, stejně jako konkurenční Intel Skylake-X, vhodné spíše pro pro tvůrce obsahu, nadšence a náročné uživatele, a to z důvodu jejich vyšší ceny a vyšší ceny potřebné základní desky. Přesto jejich výkon v případné herní sestavě je podle prvotních testů srovnatelný, případně i za určitých podmínek lehce vyšší než u platformy s procesory Ryzen. Tentokrát ještě procesorovou platformu AMD Threadripper mezi doporučenými herními sestavami nenajdeme, ale to se může později změnit. Počkáme si na širší nabídku základních desek, více zkušeností uživatelů s jejich provozem a na ustálení jejich cen.

Co se týče koncepce tohoto dílu přehledu herních počítačových sestav vyšší třídy, budou doporučené sestavy i nadále rozděleny na levnější a dražší varianty v každé z cenových kategorií. Levnější varianta A bude navržena tak, aby se výrazně neodchýlila od stanoveného limitu v dané kategorii. V této variantě bude upřesněno dosažení maximálního herního výkonu na úkor výbavy. Cílem rozhodně nebyla úspora nákladů za cenu použití komponent s pochybnou kvalitou. Dražší varianta B se bude pořizovací cenou pohybovat někde v intervalu mezi limity jednotlivých kategorií. Cena zde nebyla tím rozhodujícím kritériem. Cílem bylo dosažení maximálního herního výkonu a současně optimální výbavy. Rozdíly mezi variantami A a B budou například v použití lépe vybavených základních desek, větší kapacity RAM a disků, luxusnějších verzí grafických karet a luxusnějších skříní. V některých případech bude u dražší sestavy použita o něco výkonnější grafická karta.

Co zaznělo v diskuzi

Než se pustíme do představování jednotlivých návrhů počítačových sestav, vrátíme se krátce k některým dotazům a konstruktivním připomínkám, které zazněly v srpnu v rámci diskuze pod první částí letního přehledu. I když tentokrát se budeme věnovat hlavně jednomu tématu, které jsme již nakousnuli minule a díky němuž jsme přehled doplnili o jednu novou kapitolu.

Připomeňme si, že s novými základními deskami s nejvyššími čipovými sadami AMD X370 a Intel Z270 přišli výrobci se zcela nepochopitelným nešvarem spočívajícím ve zbytečné degradaci kvality zvuku, vyplývající z modelu osazeného integrovaného zvukového čipu (kodeku). Do letošního roku byl nejkvalitnějším audio čipem Realtek ALC1150 s odstupem signálu od šumu digitálně analogového převodníku DAC 115 dB, který byl u základních desek od určité cenové hladiny hojně využíván. Nedávno jej nahradil Realtek ALC1220, který zvyšuje hodnotu odstupu signálu od šumu DAC na 120 dB. Samozřejmě, že současně se zvyšují hodnoty i ostatních kvalitativních parametrů čipu (dynamika, přeslechy, apod.). Dalo by se tedy očekávat, že ve vyšší cenové kategorii základních desek bude nejnovější zvukový čip hojně používán stejně jako jeho předchůdce z roku 2013.

S integrovanou zvukovkou, zn. levně

Dnes můžeme konstatovat, že nabídka základních desek s kodekem Realtek ALC1220 je již docela bohatá a stále se rozšiřuje, což je jen dobře. Přesto se na trh občas dostávají relativně drahé modely desek vícero výrobců, které jsou nepochopitelně osazeny méně kvalitním, šest let starým čipem Realtek ALC892, nebo dokonce devět let starým čipem Realtek ALC887, v obou případech s odstupem signálu od šumu DAC 97 dB. U levných modelů, kde každý dolar navíc znamená relativně citelné navýšení výsledné ceny desky, by se to dalo pochopit, ale ve vyšší cenové kategorii nějaký ten dolar navíc nehraje tak důležitou roli. Zde by se mělo hledět v první řadě na kvalitu všech součástí desky, které se přímo podílejí na výsledném zvukovém a obrazovém vjemu spuštěné aplikace, v našem případě počítačové hry, případně přehrávače hudby. Bohužel výrobci poslední dobou více preferují vizuální vzhled desky, kterým útočí na neznalého zákazníka, který automaticky předpokládá, že základní deska s luxusním vzhledem bude mít současně špičkové komponenty. Aktuálně snad nejhorším případem uvedeného nešvaru, který jsem na našem trhu našel, je novinková základní deska MSI Z270 TOMAHAWK OPT BOOST s šest let starým čipem Realtek ALC892 a prodejní cenou okolo 4,5 tisíce korun.

Novinka MSI Z270 TOMAHAWK OPT BOOST se zastaralým audio čipem Realtek ALC892

Pokud tedy výrobce u základní desky vyšší cenové kategorie vědomě degraduje kvalitu zvuku použitím zastaralých komponent, je třeba se takové desce obloukem vyhnout (stejně jako se obvykle vyhneme koupi zastaralé grafické karty, procesoru, apod.) a takové základní desky si logicky nezaslouží naše doporučení. Otázkou je, proč výrobci přestali osazovat základní desky alespoň stále velmi kvalitním audio čipem Realtek ALC1150? Tento čip by se pro levnější modely základních desek ve středu cenové nabídky mnohem lépe hodil.

V tomto přehledu herních počítačových sestav se na problematiku kvality integrovaného zvukového čipu a souvisejících zvukových obvodů základních desek podíváme ještě trochu podrobněji v samostatné kapitole těsně před závěrem. Najdeme zde vybrané výsledky testů zvukových obvodů mnoha základních desek, které dlouhodobě provádí webový magazín Hardware.Info (http://hardware.info/), přehledně seřazené podle naměřených hodnot. Vysoká kvalita osazeného integrovaného zvukového čipu (kodeku) je sice základním předpokladem výborné kvality výsledného zvuku, ale na této kvalitě se podílí současně fyzické zpracování souvisejících zvukových a napájecích obvodů, včetně kvality případných zesilovačů zvuku.

Žebrování nefrčí

Dalším, ne zrovna šťastným trendem poslední doby, je použití pasivních kovových chladičů aktivních prvků napájecích kaskád základních desek v celistvém provedení, které postrádá výraznější žebrování, zvyšující účinnou plochu pro předání tepla do vzduchu. Tento trend byl nedávno mediálně kritizován v souvislosti s vydáním základních desek platformy Intel X299, kde brutální odběr vícejádrových procesorů Skylake-X výrazně zatěžuje napájecí kaskádu a pasivní prvky chlazení s hladkou celistvou plochou nedokážou předávat odpadní teplo s dostatečnou účinností. Některé modely základních desek již byly po medializaci problému osazeny upraveným chladičem se zvětšením účinné plochy pomocí zářezů. Pokud tedy hodláte na jakékoliv platformě zvyšovat výkon procesoru jeho taktováním, věnujte při výběru základní desky pozornost také kvalitě chlazení napájecí kaskády.

Pohled na chladiče napájecí kaskády základní desky ASUS M5A99FX PRO R2.0

Že mohou být chladiče aktivních prvků napájecí kaskády pohledné a současně i s dostatečnou účinnou plochou, nám například předvádí ASUS u základní desky M5A99FX PRO R2.0 z roku 2012.

V souvislosti s napájecí kaskádou základních desek se ještě chvíli pozastavíme nad její konstrukcí s ohledem na často diskutovanou problematiku počtu fází, poskytovaného výkonu, kvality a předpokládané životnosti. Pro pochopení problematiky si velmi zjednodušeně vysvětlíme princip funkce napájecí kaskády, všeobecně označované zkratkou VRM, odvozenou od slovního spojení „Voltage Regulator Modules“. Jak název napovídá, můžeme napájecí kaskádu považovat za sestavu prvků určených k regulaci napětí pro napájení procesoru a ostatních součástí základní desky. Tyto prvky regulují napětí na principu pulzně šířkové modulace, označované zkratkou PWM (Pulse Width Modulation). Napětí je tedy snižováno tím, že je napájecí obvod spínán impulzy o potřebné délce v potřebných časových odstupech. Čistě teoreticky by nám za účelem regulace napětí procesoru mohl stačit jediný modulační prvek v obvodu s dvojicí výkonových tranzistorů, jednou cívkou a kondenzátorem. V takovém případě bychom napájecí kaskádu považovali za jednofázovou.

Jenže v případě napájení energeticky náročných součástí pomocí pouhé jedné fáze bychom narazili na problémy s nižší účinností, vyšším zvlněním výstupního napětí a v neposlední řadě na vysoké proudové zatížení všech prvků kaskády (tranzistorů, kondenzátorů a cívek). Proto se v praxi u základních desek používá výhradně kombinace více obvodů napájecí sestavy, poskytujících samostatné řízení více napájecích fází, kterými prochází proud v krátkých postupně střídaných impulzech. Pro demonstraci, jak funguje vícefázová napájecí kaskáda, si vypůjčíme dva obrázky z technických materiálů výrobce řídících prvků napájecí kaskády International Rectifier, které byly následně upraveny barevným zvýrazněním důležitých částí. Tyto prvky jsou použity například u napájecí kaskády doporučených základních desek Fatal1ty X370 Professional Gaming a ASRock X370 Taichi.

Pohled na prvky napájecí kaskády základní desky ASRock X370 Taichi

Pokud se podíváme na obrázek napájecí kaskády základní desky ASRock X370 Taichi, napočítáme celkem 16 kusů cívek (těch černých krychliček se stříbrným středem). Tím bychom mohli nabýt dojmu, že máme tu čest s celkem šestnáctifázovou napájecí kaskádou. Dokonce ve specifikaci výrobce desky je uveden údaj "16 Power Phase design“. Ovšem toto označení je trochu zavádějící a slovo „design“ zde má podstatný význam. Ve skutečnosti tato deska má k dispozici 6+2 samostatně řízených fází ve zdvojeném módu. Příklad typického zapojení řídících prvků napájecí kaskády ve zdvojeném módu je zobrazen níže.

Typické zapojení řídících prvků napájecí kaskády ve zdvojeném módu.

Modře zvýrazněný kontrolér IR35201 generuje impulzy s modulovanou délkou střídavě na maximálně osmi výstupech označených jako PWM1–PWM8 (zajímá nás tedy pravá strana obrázku). Právě použití jednoho kusu tohoto kontroléru je omezujícím prvkem celkového počtu osmi nativních fází. U základní desky ASRock X370 Taichi je šest výstupů kontroléru použito k řízení napájení procesoru (na obrázku zvýrazněn červeně) a zbývající dva výstupy slouží k řízení napájení čipsetu a ostatních komponent desky (na obrázku se nenachází, neboť se nejedná přímo o schéma napájecích obvodů uvedené desky).

Na každý PWM1–8 výstup z kontroléru je napojen jeden řídící obvod IR3598 výkonových MOSFET tranzistorů (zvýrazněn zeleně), který je u Taichi provozován ve zdvojeném (duplikačním) módu. V tomto módu řídící obvod rozdělí PWM signál na polovinu a výsledným signálem na poloviční frekvenci ovládá střídavě dvě dvojice připojených MOSFET tranzistorů (zvýrazněny žlutě). Ty pak spínají v impulzech odpovídajících výslednému PWM signálu s poloviční frekvencí přívodní 12V větev napájení. Výsledné proudově velmi silné impulzy jsou skrze cívku přiváděny současně s impulzy ostatních fází do procesoru.

Výhodou zdvojeného módu je zejména rozložení proudové zátěže do více výkonových MOSFET tranzistorů a a případné lepší podmínky pro chlazení těchto prvků dané větší styčnou plochou s chladičem. Nevýhodou jsou zejména vyšší náklady vyplývající z většího počtu součástí a větší prostorové požadavky na PCB základní desky.

Pro porovnání principu funkce napájecích kaskád jiných základních desek si ještě ukážeme princip zapojení totožných řídících prvků International Rectifier napajecí kaskády v jednoduchém (dvoukanálovém) módu.

Typické zapojení řídících prvků napájecí kaskády v jednoduchém módu.

Jednoduchý mód v tomto případě znamená, že na každý výstup modře zvýrazněného kontroléru IR35201 je ve výsledku napojena jen jedna dvojice výkonových MOSFET tranzistorů (zvýrazněny žlutě). V případě použití řídícího obvodu IR3598 (zvýrazněn zeleně) je využita možnost napojení dvou oddělených vstupů PWM signálu (dvou kanálů) pro samostatné řízení každé z dvojic MOSFET tranzistorů. V tomto případě je vstupní frekvence PWM signálu kontroléru zachována i na výstupu řídícího obvodu.

Výhodou tohoto jednoduchého módu, kdy můžeme celkově napájecí kaskádu také označit za 6+2fázovou, je zejména úspora nákladů, daná polovičním počtem MOSFET tranzistorů, jejich řídících obvodů a také cívek, případně filtračních kondenzátorů. Naopak menší počet výkonových prvků znamená jejich vyšší proudové zatížení a případné horší možnosti odvodu odpadního tepla z celkově menší styčné plochy.

Více neznamená vždy více

Na první pohled by se dalo z pohledu budoucího uživatele říct, že pro základní desku určenou k taktování výkonných procesorů bude vhodnější první varianta napájecí kaskády s aktivními prvky ve zdvojeném módu. To by zcela jistě platilo tehdy, pokud by byly u obou variant napájecích kaskád použity podobně výkonné MOSFET tranzistory. Jenže v praxi se často zdvojený mód napájecí kaskády používá za účelem možnosti osazení podstatně slabších a tedy i levnějších MOSFETů. Proto je třeba pro vyhodnocení kvality a výkonu konkrétní napájecí kaskády vždy znát parametry těchto výkonových tranzistorů. Nejsou žádnou výjimkou případy, kdy menší počet MOSFET tranzistorů u kaskády v jednoduchém módu nabízí vyšší výkon, než konkurenční kaskáda s jejich dvojnásobným počtem, ale horšími parametry.

Cílem této osvěty bylo mimo jiné zabránění klamného dojmu, že výkon napájecí kaskády a obvykle související počet nativních fází kaskády je vždy přímo úměrný počtu osazených cívek v jejím okolí. Toto bývalo dříve k indikaci počtu napájecích fází často využíváno, ale v současnosti to lze s vysokou mírou pravděpodobnosti použít již jen u nejlevnějších modelů základních desek. Díky porozumění způsobu napojení a řízení jednotlivých fází, můžeme také po identifikaci typu MOSFET tranzistorů snadno odhadnout výkonovou rezervu napájecí kaskády pro případ záměru taktování procesoru společně se zvyšováním jeho napájecího napětí.

Pokud by se vám zdál předchozí zjednodušený popis funkce napájecích kaskád nepřesný, nebo nesrozumitelný, neváhejte se ozvat v diskuzi pod článkem. Cenné informace o typech osazených komponent napájecích kaskád velkého počtu základních desek jsou přehledně seřazeny do tabulek v odpovídajících vláknech diskusního fóra hardwareluxx.de. Přehled základních desek s čipovými sadami AMD AM4 B350 a X370 najdeme zde, s čipovými sadami AMD TR4 X399 najdeme zde. Přehled základních desek s čipovými sadami Intel socket 1151 Z170 najdeme zde, s čipovými sadami Intel socket 2066 X299 najdeme zde.

Tolik k diskuzi a pojďme se již podívat, jak vypadají letní herní sestavy vyšší třídy. Ceny byly aktualizovány během posledního srpnového týdne a mohou se již mírně lišit. Ke zjištění aktuální ceny slouží odkazy u jednotlivých položek, ukryté pod tlačítkem s ikonou nákupního košíku.