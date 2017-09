ASUS ROG Zephyrus GX501: ultratenký notebook s GTX 1080

Hledáte maximální výkon v ultratenkém těle? Dál už nehledejte. Řešením je nejnovější model GX501 od Asus. Uvnitř najdete procesor Core i7, SSD pro M.2, grafickou kartu GeForce GTX 1080 a 120 Hz displej s G-Sync. S Nvidia Max-Q vše při hmotnosti jen 2 kg a tloušťce 18 mm. Tento počítač vypadá prostě božsky.

Skvěle vypadající ultra tenké herní dělo!

Na současném trhu jsou desítky velmi výkonných herních notebooků od všech možných i nemožných výrobců. Pokud ale chcete stroj s nejvýkonnějším GPU současnosti (GTX 1080) a úhlopříčkou 15,6", musíte si koupit velký a těžký notebook, v podstatě DTR monstrum, které se přenáší jen těžko.

V případě, že chcete udělat kompromis, tedy menší úhlopříčku a menší grafický výkon při snesitelné hmotnosti, vždy to bude vykoupené právě nižším herním výkonem. Jsou takové stroje, které na hraní bohatě stačí (většinou s GTX 1060) a váží jen několik kilogramů. Asus a Nvidia ale nyní přichází s počítači, které nabízejí všechno v jednom. Nízkou hmotnost, plnou 15,6" úhlopříčku a maximální herní výkon GeForce GTX 1080. To tu ještě nikdy nebylo a nabídka počítačů není nijak široka. V podstatě jsou jen tři, jedním z nich je Asus Zephyrus.

Obrázek ukazuje současnou situaci ROG notebooků, ale dá se přenést i na řady mobilních počítačů dalších výrobců. Nejvýkonnější stroje patří do segmentu, která Asus nazval AAA Gaming. Nejvýkonnější kategorie (Muscle) je kapitolou sama pro sebe, jelikož vodou chlazené monstrum GX700 jen tak nic nepřekoná. V této třídě ultra tenké stroje nečekejte. Až dosud zde byly notebooky běžné (Classic), což jsou větší stroje klasické konstrukce, například GX752 z našeho testu. Nyní ale i sem přichází model kategorie Slim, neboli tenký.

O takový počítač se snaží výrobci roky, ale chlazení a jeho hlučnost bylo vždy brzdou pokroku. Přírodní zákony obejít nelze. Výkonná grafika zkrátka topí a teplo se musí nějak dostat ven. S posledními GPU Pascal ale Nvidia zabodovala a uvedla GPU, které má velký výkon a spotřebu nízkou. Pokud navíc GPU „přiškrtíte“ získáte opět lepší provozní vlastnosti, ale herní výkon bude stále dostatečný. To je základní myšlenka těchto počítačů.

V této samostatné třídě produktů Max-Q si můžete celosvětově vybrat jen ze tří modelů. Koupit si můžete buď Clevo P950 za 1700 USD, bohužel jedině s GeForce GTX 1070 Max-Q. Druhým modelem na trhu je MSI GS63 za 1600 USD. I ten je ale vybaven pouze GTX 1070 Max-Q. A třetí, poslední možností je Asus Zephyrus GX501 s cenou 2700 USD. Ten má nejvýkonnější GPU jako jediný, ovšem rozdíl v ceně je brutálních 1000 dolarů. V ČR se tato nejvyšší konfigurace pro dává za 80 000 Kč. Paradoxně jde o nejlevnější notebook s Core i7 a GTX 1080 na českém trhu. To by jeden neřekl, ještě navíc když jde o super tenké tělo, ale je to tak. V tuto chvíli Asus vyrábí dvě verze počítače. Jeden levnější s procesorem Core i5-7300HQ a GeForce GTX 1070 Max-Q a GTX 1080 Max-Q spolu s Intel Core i7-7700HQ. My testujeme výkonnější z této dvojice.

V několika odstavcích výše jsem několikrát zmínil iniciativu Nvidie a výrobců uvést a vyrobit tenké a výkonné notebooky s tloušťkou do 2 cm. Tyto stroje nesou společné označení Max-Q a my si teď v krátkosti povíme o co jde. Nvidia ví, že její GPU (GP104 a nižší) jsou výkonná a úsporná. I přesto je ale v plném výkonu uchladíte v notebooku těžko. Nvidia tedy navrhla koncept GPU, které je úspornější. Jádro je stejné, napájecí okruh je ale úspornější, chlazení speciálně navržené a frekvence čipu snížená.

Běžná GTX 1080 ve velkém notebooku pracuje někde kolem frekvence 1500–1800 MHz, GTX1080 Max-Q ale pouze na 1100–1500 MHz (v reálu ale 1705 MHz). Výkon tedy bude nižší, což je samozřejmé. Možná dokonce až na úrovni běžné notebookové GTX 1070. To ale uvidíme až v herním testu. Důležitá je spotřeba; běžná GTX 1080 si řekne o 150 W, kdežto GTX 1080 Max-Q jen o 110 W. To je pro notebook velký posun, jde o pokles spotřeby o desítky procent.

I když se tady hraje na vzhled, důležité jsou především vnitřnosti. Dovnitř malého těla se vešel výkonný procesor architektury Kaby Lake Core i7-7700HQ se čtyřmi jádry a Hyper-Threading. Hry solidně rozhýbe GeForce GTX 1080 Max-Q s 8 GB vlastní paměti. Operační paměť systému má kapacitu 16 GB, což je ideální hodnota. Disková výbava je spíš kompromisem. Jeden ultra výkonný 512GB SSD disk je sice pěkný, kapacita je však dnes už malá. To ale není všechno. Počítač je vybaven kvalitní podsvícenou klávesnicí, zvukovým výstupem a dvěma výstupy na monitory. Výbava je velice dobrá ve všech směrech, detailně si vše ukážeme v příslušných kapitolách.