ViperV570: monstrum s mrakem tlačítek a keramickými kluzáky

Jste fandové laserových myší? A potřebujete spoustu extra tlačítek pro efektivní práci nebo pro herní nasazení? Nudí vás monotónní černé myši? Tak to možná zbystřete, Patriot připravil Viper V570 – myš, které opouští zajeté koleje a to v mnoha ohledech. Při jejím testování to bylo jako na houpačce – radost střídala zklamání. Co je na ní skvělé a co ne?

Viper V570 je novinka na poli herních myší. Pokud jste o značce Viper doposud neslyšeli, tak o Patriotu, jakožto známému výrobci pamětí určitě ano. No a Viper je herní značkou Patriotu. Tento trend, kdy se výrobci klasického hardwaru snaží expandovat i do oblasti příslušenství, není nic nového. Důvod je jednoduchý – marže jsou u hardwaru (zejména základních desek) velmi nízké, tak výrobci hledají synergie, které jim mohou přinést mnohem víc.

Otázkou je, zda je možné proniknout na trh herních periferií jako nováček a urvat v silně konkurenčním prostředí nějaký ten tržní podíl. A možné to je, viz Mionix, malý výrobce s produkty, které si získaly řadu příznivců i z řad našich čtenářů. Dokáže něco takového i Patriot, respektive jeho novinka Viper V570?

Naše očekávání od herní myši jsou vysoká. Chceme perfektní senzor, dobrou ergonomii, vysokou kvalitu provedení i odolnost a přitom nízkou hmotnost, tlačítka co vydrží atd. A to jsou jen základy. Někdo si potrpí na podsvícení, jiný bude chtít hromadu programovatelných tlačítek, někdo chce zase bezdrátovou technologii. Dříve bylo prakticky nemožné sehnat ultimátní kombinaci žádaných parametrů. Doba se ale změnila a dnes je možné sehnat opravdu perfektní nejen herní myši. A Viper V570 má tedy na trhu tuhou konkurenci.

Když existují ony "dokonalé" myši, proč by člověk měl kupovat něco jiného? Například proto, že novinky nabízení něco extra, nějakou inovaci či příhodnější konfiguraci. A právě zde má Viper šanci zabodovat. Přináší zajímavý design spojený s netradičním rozložením většího množství tlačítek. K tomu přihoďme zcela netradiční keramické kluzáky a možnost vyvažovat myš přídavnými závažími a získáváme produkt, který stojí za to se na něj minimálně podívat.