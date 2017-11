Test Aorus GTX 1080 11Gbps aneb zahrajte si loterii o paměti

S oficiální podporou 11Gpbs pamětí u GTX 1080 umožnila Nvidia výrobcům uvést nové a rychlejší modely GTX 1080. My se dnes podíváme na to, co rychlejší čipy GDDR5X dělají s výkonem na modelu GV-N1080AORUS-8GD od Gigabyte. Tedy rychlejší čipy, ono hodně záleží na tom, kterou revizi karty si v obchodě vylosujete.

GTX 1080 není třeba dlouze představovat, je tu s námi již dlouho, protože je prvním modelem GeForce s architekturou Pascal. Nvidia ji uvedla na trh koncem května roku 2016. Nese plnohodnotný čip GP104, který má aktivních všech dvacet streaming multiprocesorů. Má tedy 2560 stream procesorů, 160 texturovacích a 64 rasterizačních jednotek.

Spolu s GTX 1080 Ti jde o dosud jediné herní GeForce, které dostaly oproti ostatním kartám navíc o „půl generaci“ novější paměti typu GDDR5X, které nabízejí oproti GDDR5 dvojnásobnou datovou propustnost při stejném taktu.

GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 TI Titan X (2016) Graphics Processing Clusters 3 4 4 6 6 Streaming Multiprocessors 15 19 20 28 28 Stream procesory (CUDA Cores) 1920 2432 2560 3584 3584 Texturovací jednotky 120 152 160 224 224 Rasterizační jednotky 64 64 64 88 96 Základní takt 1506 MHz 1607 MHz 1607 MHz 1480 MHz 1417 MHz Typický takt s boost 1683 MHz 1683 MHz 1733 MHz 1582 MHz 1531 MHz Efektivní takt pamětí 8 012 MHz 8 012 MHz 10 010 MHz 11 010 MHz 10 010 MHz Propustnost pamětí 8 Gbps 8 Gbps 10 Gbps 11 Gbps 10 Gbps L2 Cache Size 2048 KB 2048 KB 2048 KB 2816 KB 3072 KB Kapacita a typ pamětí 8192 MB GDDR5 8192 MB GDDR5 8192 MB GDDR5X 11264 MB GDDR5X 12288 MB GDDR5X Memory Interface 256 b 256 b 256 b 352 b 384 b Total Memory Bandwidth 256 GB/s 256 GB/s 320 GB/s 484 GB/s 480 GB/s Texture Rate (Bilinear) 180,7 Gigatexels/sec 244,3 Gigatexels/sec 257,1 Gigatexels/sec 331.5 GigaTexels/sec 317.4 GigaTexels/sec Výrobní proces 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm Počet tranzistorů 7,2 miliard 7,2 miliard 7,2 miliard 12 miliard 12 miliard Formát Dual Slot Dual Slot Dual Slot Dual Slot Dual Slot Přídavné napájení 1× 8pin 1× 8pin 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin Thermal Design Power (TDP) 150 W 180 W 180 W 250 W 250 W Teplotní ochrana při 94 °C 94 °C 94 °C 91 °C 94 °C

Rychlejší paměti – v tichosti, ale oficiálně

Při uvedení karet byly k mání pouze čipy GDDR5X s efektivním taktem 10 GHz. Později Micron ale nabídl i rychlejší 11Gbps a 12Gbps čipy. Nvidia si rychlejší 11Gbps paměti vyzkoušela nejprve u GTX 1080 Ti a posléze jejich podporu přidala i u starší GTX 1080.

Odbylo se to víceméně v tichosti bez nějakých větších „promo akcí“ a vlny recenzí, které jsou obvyklé při uvádění nových modelů. I návrh a výrobu GTX 1080 s rychlejšími pamětmi už ale nechala čistě partnerských výrobcích grafických karet. A své „luxusní“ 11Gpbs verze GTX 1080 vyrobilo a stále prodává několik výrobců.

My se podíváme na GTX 1080 od Gigabyte, resp. Aorus, u níž se budete potýkat s jedním hodně nepříjemným problémem – vyráběla se totiž ve dvou revizích, které se liší rychlostí použitých čipů GDDR5X.

GV-N1080AORUS-8GD: Losovačka, o kterou jsme nestáli

Jak už to tak Gigabyte občas dělá, i v případě GeForce GTX 1080 se rozhodl kartu vyrábět ve dvou revizích. V prvním kole poslal do oběhu model v revizi 1.0 vybavený rychlejšími čipy s efektivním taktem 11 GHz. Už po několika týdnech ji ale nahradil „inovovanou“ revizi 2.0, která už má jen klasické 10GHz čipy. Pozitivní je na tom snad jen to, že karty s pomalejšími pamětmi o něco zlevnily.

Přímo na úvodní produktové stránce Gigabyte jsou karty rozlišené revizí a jiným názvem modelu, u starší rev. 1.0 je v názvu dovětek „11Gbps“. Problém je v tom, že obě varianty dostaly naprosto stejné produktové značení GV-N1080AORUS-8GD.

Právě produktové značení je bohužel něco, na čem je postavený celý řetězec od výrobce přes marketing, dopravu a sklady až po prodej na pultech obchodů. A tak zatímco někteří výrobci do označení P/N zamontují i barevnou variantu, Gigabyte v něm pomíjí takový fakt, jakým je jiný typ pamětí.

Gigabyte se mohl u druhé revize alespoň pokusit vykompenzovat pomalejší paměti vyššími takty grafického čipu, ale papírové specifkace obou karet jsou stejné a liší se opravdu jen taktem použitých pamětí, takže to nejspíš neudělal (nejspíš říkám proto, že výkon ovlivňuje i změna nastavení GPU Boost a reálné pracovní takty, jenže reálné pracovní takty nikde nevyčtete):

Zkuste se zeptat

Za tuhle radu mě možná budou prodejci proklínat, ale jediná možnost, jak předem zjistit, jaká karta vám po objednání dorazí, je ukecat prodejce, aby se přímo ve skladu někdo podíval na krabici. Ta by se u starší revize měla lišit dovětkem „11Gbps GDDR5X“ a revizí uvedenou na štítku:

Právě stejné produktové značení u obou revizí při odlišných parametrech karet nadělaly opět v nabídce obchodů pěkný chaos.

Přímo přes Heuréku si tak můžete najít kartu, která má ve specifikacích uvedeno „8 GB GDDR5X paměti s frekvencí 11 010 MHz, 256-bit sběrnice“. V boxíku parametrů je ale uvedeno 10 206 MHz, což je buď chyba vzniklá kopírováním popisků od starší GTX 1080 Xtreme Gaming, nebo takt při SW taktování přes OC profil v dodávané utilitce Aorus Graphic Engine (výrobce ale 10 206 MHz na svých stránkách neuvádí a neměl jsem možnost to ověřit).

Prodejci se novou revizí vypořádali tak, že upravili název a popisky karet, ale ne všude se tyto změny promítly. Třeba na Alze už najdete upravený název karty i popisky. Na fotografii krabice si ale můžete všimnout, že patří pořád 11Gbps variantě. Nevadí, obrázek je ilustrační, ale...

Když jsem se pokoušel na základě popisků pokoušel zapůjčit 10Gbps verzi pro srovnání se starší 11Gbps variantou, dorazila mi 11Gbps varianta 10Gbps popiskům navzdory. Říkal jsem si, že jsem asi udělal chybu, že jsem bral „rozbalený kus“, který na skladě ležel bůh ví jak dlouho, jenže i když jsem při druhém pokusu minulý týden objednal „funglovku“, dorazila opět nerozbalená 11Gbps karta.

Spíš než na popiscích tedy bude záležet na tom, kolik karet ve starší revizi ještě výrobcům zůstalo na skladě. Na internetu už ale narazíte i na zklamané komentáře zákazníků, kteří objednávali 11Gbps verze, ale přišly jim 10Gpbs a na letmý dotaz na jeden z obchodů TS Bohemia se mi u karty skladem dostalo odpovědi, že jde o revizi 2.0. V oběhu jsou tedy určitě obě varianty, ale dá se předpokládat, že revize 2.0 bude už dnes převažovat.