MSI GF GTX 1070 Ti Gaming (+ GTX 1070 Gaming X) v testu

Dnes končí informační embargo na testy nové GeForce GTX 1070 Ti. Nvidia uvedením tohoto modelu zareagovala na konkurenční AMD Radeon RX Vega 56. Zatímco u Vegy stále čekáme, zda, kdy a kolik nereferenčních modelů se objeví, začaly trh zaplavovat nereferenční GTX 1070 Ti. A pro Vegu 56 to bude opravdu tvrdý soupeř.

GeForce GTX 1070 Ti je třetí model Nvidie, který využívá čip GP104 s architekturou Pascal. První dvě karty s GP104 – GeForce GTX 1070 a GeForce GTX 1080 – představila Nvidia už více než před rokem. Po stránce technologií je karta vybavená stejně jako předchozí modely s architekturou Pascal, takže vás odkážu na dřívější články. Nvidia cílí GTX 1070 pro hraní na ultraširokých monitorech a monitorech s rozlišením 2560 × 1440 s maximálními detaily a vyhlazováním.

Parametry grafického čipu na GTX 1070 Ti mají mnohem blíže k plnohodnotné GTX 1080 než k ořezané GTX 1070. Karta má aktivních 19 z 20 streaming multiprocessorů. Znamená to aktivních 2432 z 2560 stream procesorů a 152 ze 160 texturovacích jednotek. S GTX 1070 pak má společnou konfiguraci pamětí – zatímco GTX 1080 dostala rychlejší 10Gpbs a 11Gbps čipy GDDR5X, GTX 1070 Ti má jen starší (a levnější) GDDR5 s propustností 8 Gbps. U všech tří modelů v provedení Founders Edition uvádí Nvidia shodné TDP 180 W.

Základní takt GPU je 1607 MHz stejně jako u GTX 1080, udávaný typický takt s boost je ale stejný jako u GTX 1070 – 1683 MHz. U GTX 1080 je to 1733 MHz. Nezvyklé je, že všechny zatím představené karty mají v BIOSu natvrdo nastavený stejný tatk GPU i pamětí.

Už před představením karet se mluvilo o tom, že důvodem jsou obavy Nvidie o to, aby karta nekanibalizovala prodeje GTX 1080 a spekulovalo se dokonce i o tom, že karta bude mít takty napevno zamčené a nepůjde vůbec, ani uživatelsky, taktovat.

Co se přetaktování týká, realita je jiná. Sama Nvidia se uživatelskému přetaktování nebrání, naopak o GTX 1070 Ti mluví jako o „The GeForce GTX 1070 Ti: Tailored fo performance and overclocking“ i jako o šampiónovi v přetaktování. Ani s tím kanibalizováním to nebude tak zlé, Nvidia se v tomto ohledu posichrovala hned dvakrát. Mírně tím, že přece jen část jádra oproti GTX 1080 deaktivovala, výrazněji tím, že na kartu osadila pomalejší paměti typu GDDR5. Přetaktovaná GTX 1080 vám tedy vždy nabídne vyšší výkon než přetaktovaná GTX 1070 Ti.

A vlastně ani s papírovými specifikacemi si nemusíte moc lámat hlavu – i když by karta měla boostovat jen na hodnoty kolem 1733 MHz, v praxi jsou aspoň u nereferenčních karet dosahované hodnoty taktů s boost úplně jinde.

Nic to ale nemění na tom, že vyrábět z karty „monstrum v přetaktování“ tak, že dáte kartě do vínku nízké takty a výrobcům zatrhnete „tovární“ přetaktování, je celkem na palici.

GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 TI Titan X (2016) Graphics Processing Clusters 3 4 4 6 6 Streaming Multiprocessors 15 19 20 28 28 CUDA Cores (single precision) 1920 2432 2560 3584 3584 Texture UnitS 120 152 160 224 224 ROP Units 64 64 64 88 96 Base Clock 1506 MHz 1607 MHz 1607 MHz 1480 MHz 1417 MHz Boost Clock 1683 MHz 1683 MHz 1733 MHz 1582 MHz 1531 MHz Memory Clock 4006 MHz 4006 MHz 5005 MHz 5505 MHz 5005 MHz Memory Data Rate 8 Gbps 8 Gbps 10 Gbps 11 Gbps 10 Gbps L2 Cache Size 2048 KB 2048 KB 2048 KB 2816 KB 3072 KB Total Video Memory 8192 MB GDDR5X 8192 MB GDDR5 8192 MB GDDR5X 11264 MB GDDR5X 12288 MB GDDR5X Memory Interface 256 b 256 b 256 b 352 b 384 b Total Memory Bandwidth 256 GB/s 256 GB/s 320 GB/s 484 GB/s 480 GB/s Texture Rate (Bilinear) 180,7 Gigatexels/sec 244,3 Gigatexels/sec 257,1 Gigatexels/sec 331.5 GigaTexels/sec 317.4 GigaTexels/sec Fabrication Process 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm Transistor Count 7,2 miliard 7,2 miliard 7,2 miliard 12 miliard 12 miliard Connectors 3× DisplayPort, 1× HDMI

1× Dual-link DVI 3× DisplayPort, 1× HDMI

1× Dual-link DVI 3× DisplayPort, 1× HDMI 3× DisplayPort, 1× HDMI 3× DisplayPort, 1× HDMI, 1× Dual-Link DVI Form Factor Dual Slot Dual Slot Dual Slot Dual Slot Dual Slot Power Connectors 1× 8pin 1× 8pin 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin 1× 6pin, 1× 8pin Recommended Power Supply 500 W 500 W 500 W 600 W 600 W Thermal Design Power (TDP) 180 W 180 W 180 W 250 W 250 W Thermal Threshold 94 °C 94 °C 94 °C 91 °C 94 °C

I tentokrát vydává Nvidia vlastní „nereferenční“ model Founders Edition. Najdete jej přímo v e-shopu Nvidie, kde ji bylo do uvedení možné předobjednat za 12 299 Kč, což je zároveň Nvidií doporučená maloobchodní cena GTX 1070 Ti.

U té ceny se ještě zastavím – zatímco za GTX 1070 a 1080 chtěla Nvidia kvůli prémiový příplatek a zdůvodňovala to nadstandardní kvalitou konstrukce, GTX 1070 Ti Founders Edition má stejnou cenou jako nejlevnější nereference s jednoduchým chladičem a plastovým krytem (např. MSI GTX 1070 Ti AERO 8G, viz níže).

Jako první k nám dorazila karta od MSI. Spolu s ní jsem si od MSI půjčil i a otestoval i starší GTX 1070 Gaming, takže budeme mít rovnou i srovnání se starší kartou, která má ke GTX 1070 Ti nejblíže.

V závěsu za ní bude následovat Strix GTX 1070 Ti od Asusu.