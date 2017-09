ASUS Mining P106-6G: test těžební karty na kryptoměny

Kdyby mi někdo před lety řekl, že budu jednou testovat grafickou kartu bez obrazových výstupů, která je určená jen k těžení kryptoměn, asi bych se mu vysmál. Ten den je ale tady, krypto-horečka nepolevuje (jen mírně), a tak si představíme první ze speciálních karet určených jen k dolování kryptoměn.

Speciální grafiky jen k těžení kryptoměn

Hned na úvod upozorňuji, že tenhle článek nebude soudit nebo nijak hodnotit těžební mánii, k tomu poslouží jiný článek, o mé těžební farmě a „těžební odyseji“. Ten už dva měsíce stále odsouvám, jelikož mi soustavně chodí na testy nový a zajímavý hardware a času je málo.

Dnes se budeme zajímat o těžební hardware jako takový, konkrétně GPU, které Nvidia uvolnila k oficiálním těžebním kartám. Donutila ji k tomu situace na trhu během posledních měsíců. Nejprve tedy úvod do problematiky a krátká sonda do mysli výrobců GPU.

Jistě jste si všimli, že od začátku letošního roku se začaly z obchodů vytrácet grafické karty. Nejprve Radeony a poté i GeForce. K drastickému vyhrocení situace došlo někdy na jaře těsně po uvedení Radeonů RX 500. Stoupající cena Bitcoinu, Etherea a dalších a informace o možnosti si doma „natěžit“ se šířily mezi lidmi jak lavina a způsobila drastické skoupení všech obchodů napříč Evropou, Asii a USA. Ceny letěly vzhůru, ale bylo to stejně k ničemu – karty prostě nebyly. Nikde. Ani velcí distributoři se k volným kartám nedostali, i když občas se někde něco málo objevilo.

Vzpomínám si, že někteří němečtí (a snad i angličtí) prodejci vyhradili několik desítek (stovek) karet za normální cenu jen hráčům a prodávali po jednom kuse i v době, kdy už stály karty Radeon RX 400/500 o polovinu víc. Dobře se dalo pořídit i ve velkých retail-storech (MediaMarkt), kde o mánii nic netušili a GTX 1070 prodávali stále za super cenu (sám jsem jich tam nakoupil dost). Časem ale došly karty i tam.

V tu chvíli (dle mého dost pozdě) se v AMD i Nvidiii probudili do reality a reagovali povolením výroby speciálních grafických karet. Nvidia původně schválila výrobcům kartu P106-100 a P104-100. První založena na základu GeForce GTX 1060 a druhá na GeForce GTX 1080. Druhou z nich ale poté opět zrušili, povolení k výrobě zůstalo jen pro P106-100 (GTX 1060). U AMD to bylo také tak, do výroby šly karty založené na čipu RX 470, žádný jiný. Velcí výrobci se hned této možnosti chytili a karty skutečně existují. Vyrábí je řada výrobců, konkrétně vím o Zotac, Asus, MSI, Colorful, Sapphire, Powercolor, Gigabyte. Někteří vyrábí oba modely (Radeon i GeForce) a někteří jen jednu z nich. Asus vyrábí obě varianty.

Krapet lepší postavení v produkci Asus má Radeon RX470-4GB Mining, jelikož se prodává v běžné krabici, kterou vidíte na obrázku. Je to sice zbytečné, ale balení je celkem povedené.

Karta má 4 GB paměti, což je stále dostatečné kapacita. Svého času se řešilo, zdali právě 4 GB už nejsou málo. Náročnost těžení roste každý týden celkem znatelně nahoru a panovaly obavy, že grafiky s menší kapacitou paměti celkem brzy „odpadnou“ a jejich paměť nebude stačit. Potvrdil to znatelný propad těžebního výkonu Radeonů před pár měsíci. Nakonec AMD problém vyřešilo driverem, který chybu opravil a i 4GB grafiky stále mají co říci. Objem využité paměti při těžbě je navíc malý (v řádu stovek megabajtů).

Druhý model P106-100 Asus prodává jen „v sáčku“ a v krabici po deseti kusech. U něj žádnou hezkou krabici s potiskem nečekejte.

Radeon nebo GeForce

Pokud na speciální kartou k těžení uvažujete, zbývá se jen rozhodnout, kterou. Každá se hodí k těžení jiné kryptoměny, i když dnes je u většina soft-minerů univerzální. Ideální je mít polovinu Radeonů a polovinu GeForce, můžete pak svůj těžební výkon nabízet v celé škále algoritmů. Já primárně těžil jedině s GeForce, jelikož GTX 1070 byla, je a bude nejvýhodnější kartou na mining vůbec. Radeon RX470-4G Mining k dispozici nemám, možná časem, dnes se tedy podíváme jen na GeForce P106-100 Mining (ekvivalent GTX 1060 6 GB).