WD Black 256 GB: Nejlevnější M.2 SSD na trhu

SSD disků ve formátu M.2 s protokolem NVMe na trhu mnoho není. Tyto rychlé disky vyrábí Intel, Samsung, Toshiba, Adata, Patriot, Kingston a WD. Disky od čtyř výrobců už jsem testoval, dnes přichází na řadu pátý a rovnou nejlevnější z nich. WD Black 256GB je ten menší ze dvou prodávaných.

WD Black SSD (NVMe) disk

Disky pro NVMe už si své místo na slunci vybojovaly a pro mnoho z nás se staly realitou všedního dne a našich počítačů. Vzhledem k vysokým cenám disků větších kapacit je nejčastější scénář rychlé (menší) NVMe SSD pro systém a další pomalejší disk s větší kapacitou připojený na klasické SATA SSD nebo i HDD. Říkám to proto, že výrobce WD nám do testu poslal disk s kapacitou 256 GB. Osobně to považuji za nejmenší možný rozumný systémový disk. Na hry ale musíte mít nějaký další, protože ani ty tři pecky letošního podzimu (Shadow Of War, Evil Within 2 a třeba Wolfenstein II) se na něj prostě pohromadě nevejdou. Pokud však těch disků budete mít víc, tak těch 256 GB na systém a pár aplikací stále nějak stačí, proto ho otestujeme.

Verze s kapacitou 512 GB má jen o kousek lepší papírové specifikace, takže v reálu se jeho výkon o moc lišit nebude. Jako ukázka výkonu obou nám i základní model postačí.

V perexu jsem zmínil, že výrobců NVMe disků není mnoho, respektive sedm. Valná většina z nich ale nabízí jeden nebo dva modely. Výjimkou je pouze Intel a Samsung, kteří nabízejí modelů spoustu. Všichni ostatní to jen tak nesměle zkoušejí, a moc se jim to nedaří. Mimo produkci vrcholné dvojky mělo vše, co jsem zatím testoval, výrazně slabší výkon. Ale i pomalejší NVMe stále nabízí zajímavý výkon desítky procent nad disky pro SATA.

Vývoj se však nějak zastavil, NVMe se nijak nevyvíjí a výrobci nepřinášejí extrémně výkonné disky (kromě Samsungu). Třeba Intel uvádí (po několika letech) řadu Optane 900p jako nástupce řady SSD 750. Ta byla ve své době naprostým drtičem všeho, disk pro PCIe s ohromným výkonem a kapacitami. Sice stál raketu, ale svůj výkon měl. Řada „Optane 900p“ ale takto nevyniká, přináší nám sice disky Optane, jejich parametry jsou ale na dnešní dobu slabé. I další výrobci upustili od SSD v RAID na jedné kartě a podobných výkonných výstřelků. Nabídka na trhu se smrskla jen na běžné disky, výrobci vyměkli.

Ze zmíněných sedmi výrobců M.2 disků pro NVMe jsem už testoval čtyři disky. Schází nám pouze model od Kingston, Patriot a WD. Na toho posledního ze zmíněných se podíváme dnes.

WD přichází s M.2 disky jako poslední z výrobců, ovšem jeho řešení je unikátní, neboli dosud neviděné. Možná jste zaregistrovali, že WD koupilo firmu SanDisk, největšího výrobce flash pamětí na světě. Z tohoto spojení právě vychází řada disků WD pro M.2. Základní model je WD Blue, což je disk formátu M.2, ale nikoliv NVMe, jde o disk pro AHCI.

WD Black už je nefalšvaný NVMe disk. Zajímavý je nejen použitými paměťovými čipy, ale také řadičem. Paměťové buňky jsou z produkce SanDisk a jde o technologii planárních TLC, jež má na trhu jedině tento výrobce. Ostatní šli cestou 3D TLC čipů. Použitý kontrolér je Marvell, stejně jako na discích Adata SX9000 nebo Plextor M9Pe. Na srovnání klíčových parametrů dvou dostupných kapacit se podívejme tabulkou:

Jak vidíte, parametry jsou v podstatě totožné, liší se jen v zápisu. Oba disky by měly v měřeních podávat shodný výkon. Hodnota čtení je solidní, ovšem zápis je výrazně slabší, byť stále lepší než u SATA disků. Důležitá je také cena, která v tabulce není. Disk s kapacitou 256 GB se prodává za 2900 korun s daní, větší 512GB disk za 5000 korun. V českých obchodech jde o nejlevnější disky v těchto kapacitách. Nejblíže jsou jim cenou disky Adata SX a Intel 600p.