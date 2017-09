Samsung 960 EVO 500 GB: Král dostupných M.2 SSD

Nová SSD řady od Samsungu s čipem Polaris jsme už testovali v různých kapacitách v podobě OEM disků řady SM961 a také 960 Pro ve verzi retail. Na četné požadavky čtenářů dnes doplním test levnější řady 960 Evo určené rovněž pro koncové zákazníky, která má výkon podobný OEM SM961.

Samsung 960 Evo NVMe

Řada disků 960 bude na trhu už skoro rok, a náš test levnější řady Evo je tedy hodně opožděný. Někdy během léta 2016 Samsung na OEM trh vypustil SM961 (náš test zde a zde) a také PM961. Šlo o předzvěst Retail disků, která je ale postavená na stejných komponentách. Jde ale o OEM řešení, nečekejte tedy žádný speciální ovladač ani podpůrnou aplikaci. Také upgrade firmware je složitější, neexistuje běžně dostupný zákaznický software. Výkon je ale téměř stejný jako u 960 Evo, které na český trh dorazily až těsně před koncem roku.

Vzhledem k faktu, že řada Evo má výkon jako SM961, jsem Evo na testy vůbec neobjednal a netestoval. Předpokládal jsem, že výkon si čtenáři odvodí z recenze OEM řady a hotovo. Jelikož jste si o tento test stále psali a poptávali jej, nakonec jsem Evo otestoval. Jde tedy o test „na přání čtenářů“.

Nové disky 960 Pro/Evo a SM/PM961 mají zcela nový kontrolér Polaris. Detailněji jsem popisoval jeho funkce v minulém článku zde, dnes se mu už věnovat nebudeme. Retail disky 960 mají také na zadní straně jakýsi chladič už z výroby (OEM nikoliv). I jemu jsem se věnoval ve výše zmíněném článku. Jde ale v podstatě o měděný plíšek na zadní straně disku, to je vše. Řada Evo má proti nejvyššímu segmentu Pro samozřejmě nižší výkon, ale hlavně nižší cenu. Ta hraje v českých končinách vždy prim, tedy jsou právě disky Evo prodejním hitem, dalece před dražšími sourozenci. Rozdíl v ceně u kapacit 500 GB je přibližně 2000 Kč a u 1 TB až 4200 Kč, to se počítá. Na srovnání klíčových parametrů se podívejme tabulkou:

U nových disků je podporována nová verze protokolu NVMe, a narostla také vyrovnávací paměť na 1 GB DDR3, starší disky mají poloviční kapacitu DDR2. Nové jsou také použité paměťové čipy, jde o V-NAND (3D čipy) s 48 vrstvami. Vyšší modely Pro mají MLC čipy a levnější (Evo a PM) TLC. K velkému nárůstu výkonu došlo u všech disků nové generace. Dnes už starý model 950 Pro měl čtení jen 2500 MB/s, novinka 960 Pro 3200–3500 MB/s. Důležitá je také doba záruky, u Retail disků je to pět let a u OEM jen tři roky – zde záleží na prodejci disku koncovému zákazníkovi. Tabulka srovnává disky se stejnou kapacitou 1 TB, já ale do testu objednal záměrně dostupnější 500GB disk. Za svou cenu 6990 Kč s DPH jde o jasnou volbu pro někoho, kdo chce maximální možný výkon za adekvátní cenu.