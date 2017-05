Projekt reDefined: dokonale odhlučněný počítač

Kombinace výkonného hardwaru v tichém systému je snem mnoha lidí. Způsobů, jak toho docílit je více, ale vždy jde o kompromisy. Projekt reDefined si klade za cíl najít řešení bez kompromisů. V úvodním článku se podíváme na motivy za tímto projektem, na stavbu dřevěné kostry skříně, výrobu hliníkových krytů i volbu platformy systému.

Stavby nebo úpravy počítačových skříní nejsou žádnou novinkou. Na PCTuningu se jim věnuje řadu let hned několik autorů, a ve srovnání se světem je to stejně jen kapka v moři. Rozhodně nejde o okrajovou záležitost, protože řada inovací, které jsme mohli v minulosti vidět výhradně v modderských projektech, je nyní dostupná v komerčních řešeních.

Otázkou ale zůstává, proč upravovat nebo stavět vlastní skříň. Odpovědí existuje celá řada, nejčastěji se ale lidé věnují casemoddingu pro výsledný vzhled, poměrně často také pro nějakou speciální funkci či vychytávku, která chybí v jejich současné skříni. Mezi další důvody, které se tak často nezmiňují, patří i finanční stránka věci. Řada modderů jde za výrobci hardwaru a nechá se (své projekty) sponzorovat, případně výrobci přímo oslovují špičkové moddery. Nakonec nesmíme opomenout asi ten nejdůležitější aspekt tunění skříně i celého počítače: lidi to prostě baví!

Nyní ale už konkrétně. Projekt reDefined se snaží realizovat vizi velmi tichého a přitom výkonného stroje. Pojmy jako „velmi tichý“ nebo „výkonný“ jsou relativní a každý si pod nimi představí něco jiného. V požadavcích budeme tedy přesnější, ale detaily až v dalších kapitolách – každopádně pasivní ani běžný vodou chlazený systém nám nestačí!

Ještě zpět k úvodním odstavcům. Projekt reDefined se snaží primárně o funkčnost řešení, která není kompromitována designem, nicméně ten vzhled je také důležitý a jde v těsném závěsu za funkcí. Priority jsou tedy jasné.

Nakonec je důležité zmínit i to, že pokud by existovala skříň takových parametrů, které by splnily většinu z hlavních požadavků, tak by k realizaci tohoto projektu pravděpodobně nedošlo. Platí totiž jedna věc, kterou si asi mnoho lidí neuvědomuje. Skříně s rozsáhlými vlastními úpravami nebo dokonce ty postavené na zelené louce prostě nedosahují takové úrovně praktičnosti a univerzálnosti jako kvalitní skříně renomovaných výrobců. O tom ale také dále!

Ještě krátce k organizaci článků. Ano, bude jich více – a to hned tři. Má to několik důvodů. Během stavby skříně jsem se snažil udělat co nejvíce fotek, které by současně byly zajímavé nebo užitečné. Z toho důvodu budou některé kapitoly – zejména pak ty zabývající se právě konstrukcí case – obsahovat hodně fotek. Podobně jsem se snažil nafotit i použitý hardware, protože na ten se vždy dobře kouká. Na druhou stranu jsem zahrnul i kapitoly, které vysvětlují principy a vlastnosti použité v projektu reDefined a tam zase převažuje text nad fotodokumentací. Výsledkem je tak kopec snad zajímavého obsahu, který vám budeme servírovat ve stravitelných dávkách – aneb už žádné 20kapitolové eseje, jak jsem udělal s UDeskem [1. část], [2. část].