YouTube: Nejsou tam jen blbosti aneb o videích, co za to stojí

Je zvykem štěkat na YouTube kvůli každé hlouposti. Nedávno vypustil PewDiePie do živého streamu slovo „negr“ a zvláště americká média se z toho mohla zbláznit, čímž mi připomněla díl „With Apologies to Jesse Jackson“ ze South Parku. Tento výraz se v černošských filmech se vyskytuje docela často, ale z úst švédského árijce to má asi pikantnější nádech.

Osobně asi nejméně chápu kontext, ve kterém PewDiePie nadávku použil, tedy proč zrovna použil tohle slovo. Napadá mě nekončící vodopád nadávek, které vyjadřují vztek na svinsky se chovajícího protihráče podstatně drsněji než rasová urážka. Nebudu vás však zahrnovat koprolálií: Prostořeký pošuk si zase navařil problémy a média se měla celý týden čím bavit, to je asi tak všechno.

Spousta starších lidí se vymezuje vůči YouTube asi tak, jako se teenageři vymezují vůči Minecraftu: Ignorování platformy a její odmítnutí je pro ně důkazem jejich věku a vyspělosti. Přitom jde pouze o důkaz ignorance – Minecraft nabízí fantastické možnosti nejen pro trpělivé, ale i pro náročné, kteří staví extrémně složité a pokročilé stroje. Nikdo se nevysmívá Legu s jejich Lego Mindstorms, ale řada lidí opovrhuje Minecraftem a Redstone.

YouTube je často mylně interpretován jako zcela bulvární a čistě stupidní médium. Českou youtube scénu rozebírat nechci, kdo po ní touží, má v kinech dokument Nejsledovanější.

Chápu, že kdo sleduje jenom česká videa, má to hodně těžké. Ale upřímně – kdo sleduje česká média obecně, má to taky hodně těžké. Pokud chcete kvalitu, musíte se smířit s tím, že se musíte naučit cizí jazyky. Bez angličtiny nedáte počítačové vědy. Když jsem se zajímal o komparativní neuroanatomii, byl jsem informován, že se budu muset naučit německy, protože klíčová díla nebyla přeložena ani do češtiny, ani do angličtiny. Egyptologové se musí naučit nejen arabsky, ale i francouzsky, protože řada důležitých děl je ve francouzštině.

Angličtina vás na YouTube před hloupostí nespasí, ale přece jenom vám otevře cestu ke kvalitě. YouTube dominuje superbulvár i v angličtině, což zjistíte, když začnete sledovat parodii na novinářský kanál Scarce (2,9M odběratelů), ze kterého si dělal legraci i PewDiePie. Pokud vás zajímá, jak nedělat novinařinu, je tu Scarce. Tenhle člověk sleduje dění na YouTube, ale ani ho neanalyzuje, ani ho nechápe. Každou kauzu glosuje v duchu, že „není právník“ a „co on o tom ví“, což ukazuje na naprostou absenci přípravy i analýzy. Každý profesionální novinář by se styděl za to, co předvádí, ale on na YouTube vyrostl a lidově neinformovaný styl dezorientovaného štěněte mu nepřijde vůbec divný.

Důvod, proč ho sleduji, je jednoduchý. Scarce sleduje americké YouTube trendy, které se k nám přelijí s odstupem zhruba dvou let. Rapování, umělé drama a občasné bitky se k nám už dostaly, čeká nás reality show pod čistým nebem, vzájemné urážení písní (beef, nehledejte na Wikipedii, ale na Urban Dictionary), zrádné přítelkyně a fake manželství, falešné obviňování z trestných činů a podobné radosti. Na scéně máme pár skvělých exotů, ale to, co se k nám blíží, bude ještě divnější a ještě blbější.

Neklesejme však na mysli. Přestože byla televize označována za pokleslou zábavu, našli jsme v ní diamanty, to samé se nám stane i s YouTube. Diskutoval jsem se známým – a dopracovali jsme se k tomu, že YouTube není hloupý, je na něm jenom příšerné množství naprosto stupidního obsahu. Charakteristickým rysem pak je, že když najdete nějaký úplně ubohý kanál, tak se většinou chlubí tím, že má víc zhlédnutí než jiný kanál, který kritizuje. Sám se ale ani o několik řádů neblíží k těm opravdu populárním bulvárním kanálům. Ve slangu se tomu říká shitshow – a pod několik kilometrů tlustou vrstvou reakcí, rapu, vlogů, letsplayů, shopping haulů, názorů a dalšího odpadu se přitom ukrývá spousta doslova skvělých věcí.

Odhrňme tedy materiál vytlačovaný lidmi, kteří nejsou ani zajímaví, ani vtipní a práškují nás bagatelními historkami o tom, jak je málem někdo vystěhoval anebo kam se šli najíst. Podívejme se na něco opravdu dobrého.