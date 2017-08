Skyrim Special Edition: hrateln-o-metr na maximum

Malý dodatek ke změně systému. Pravděpodobně už to všichni dávno víte, ale Windows 10 mají lepší správu grafické paměti. Tím je míněno, že i karty s 2 GB VRAM jsou použitelné, protože grafická paměť je kompenzována systémovou – té samozřejmě musí být dostatek, rozumné minimum je 16 GB. Není to samozřejmě všemocné, pořádná kapacita VRAM je vždy nejlepší varianta, ale jelikož upravený Skyrim jí sežere kvanta, každé zlepšení se počítá. Jestliže máte starší systém, doporučuji upgradovat na W10. Detailní diskuze k tématu je na fóru ZDE .

Jediným, základním stavebním kamenem, který je pro všechny stejný, je USSEP – Unofficial Skyrim Special Edition Patch . Opravuje stovky chyb a některé mody jej vyžadují ke správné funkci. Proto jej také zmiňuji hned v úvodu a navíc existuje i český překlad . Pro zájemce je ZDE seznam všech dosud opravených bugů. Není jich málo, doporučuji číst za dlouhých zimních večerů. Na mody opět používejte Nexus Mod Manager, ale to je doufám samozřejmost. Vzhledem k tomu, že většina zmíněných modifikací docela zásadně upravuje herní mechanismy, není moudré zkoušet je odinstalovat po nějaké době hraní. Pravděpodobně si hru rozbouráte. Odinstalovat v polovině hry USSEP se rovná čirému šílenství a přinejmenším vám exploduje počítač. Jestliže však mod zkusíte, ale hru NEULOŽÍTE a pak jej odinstalujete, nic se neděje. Pamatujte na to.

Být hrdinou je těžké. Je to těžké, protože od hrdinů se očekávají velké činy. Je to těžké, protože leckdo vám nepřeje a okolí vám hází klacky, větve a někdy celé stromy pod nohy. A mnohdy vám cestu za slávou nejvíc ztíží autoři hry. Ať už leností, nepozorností nebo schválně, vaše nohy těžknou, vůle upadá a znavené ruce už neudrží meč. Grafická vylepšení z minulého článku zpříjemní zírání do monitoru, ale samotná hra zůstává v jádru stejná. Nyní se v dalším modovacím speciálu zaměříme na úpravy, které zlepší herní stránku.

