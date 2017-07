Mody pro Zaklínače 3: divoký hon za lepším zážitkem

Hleďte všichni, na vědomost se dává, že zaklínač Geralt ze slavné školy Vlka bude upgradován, vylepšen a všemožně doladěn. Všichni jsou zváni, na každého se dostane. Modů je dostatek, úprav také, ba i modifikací máme habaděj. Neváhejte, stahujte, instalujte, zkoušejte. Budete jedině potěšeni a spokojeni.

Úvodní máchnutí mečem

Zaklínač. Nájemný zabíječ nestvůr a deratizátor monster. Stvořen v temné mysli páně Sapkowskiho, udatně bránil svět proti zlu. Kolik z nás Geralta znalo před deseti lety? A před dvaceti? Tehdy jméno spisovatele Andrzeje Sapkowskiho znali jen hardcore milovníci fantasy, ale nyní žijeme v čase, kdy Zaklínač a sám Geralt je fenomén. Bělovlasý cynik uchvátil herní svět tak, jako se to povedlo málokomu. Samozřejmě, mantichoří podíl na tom mají neúnavní dříči z CD Projekt Red, kteří během několika let vytvořili celkem tři hry o zaklínači Geraltovi. A právě poslední díl Zaklínač 3 – Divoký hon je považován za jeden z nejlepších herních zážitků vůbec, který si můžeme dopřát. Je vypilován k dokonalosti příběhem, grafikou i herní náplní. Každý aspekt hry je ukázka maniacké píle a nevídané chuti stvořit herní veledílo.

Byť téměř dokonalá hra, ani tak nezůstala ušetřena modů. To také značí velký zájem, protože oblíbené hry jsou vždy komunitou řádně proprané. Nicméně, na nějaké ultramodovací orgie, které poskytuje Skyrim, zde není místo. Spíše se jedná o vyladění a vybroušení klenotu. Dnešní výběr modů je tudíž takový mix od všeho něco, od vylepšení hratelnosti přes vzhled až po prsa všech čarodějek. A aby se vám ta prsa nepletla, přijdou k modování vhod pomocné prográmky.

První je Mod Conflict Detector. Může se stát, že víc modů upravuje stejnou věc a hra poté načte ten soubor, který je první na řadě. Tato utilita vám ukáže, kde je problém. A kde je problém, je i řešení. Script Merger dokáže sloučit modifikace tak, aby mezi sebou nekolidovaly a nezpůsobovaly chyby. To samé by měl ošéfovat i Witcher 3 Mod Merger, ale osobně jsem toto násilné svařování modů dohromady nepoužíval. Vždycky jsem pouze detektorem zjistil, zda někde není problém, a pokud byl, potížistu jsem ukáznil smazáním. Navíc Zaklínač není hra, kde obsáhnete stovky modů a tak je snadné se konfliktům a hádkám o ňadra vyhnout. Také asi není nutné používat manažer, jelikož instalace modů do hry je naprosto a geniálně jednoduchá. Stačí stažený archiv modu rozbalit, nahrát do adresáře „mods“ ve složce hry a dokonáno jest. Vítané ulehčení a odpočinkové modování na rozdíl od hodinářské piplačky, kterou vyžaduje například GTA V z minulého článku.

U žádné modifikace jsem nezaznamenal změny výkonu, tudíž to nebudu rozvádět. Testovací sestava je také beze změny. Verze hry byla 1.31 GOTY.

Testovací sestava Procesor Intel Core i7 3770 3,5-3,9Ghz Základní deska ASrock B75 Pro3-M Paměť 24Gb DDR3 1600Mhz Grafická karta Gigybate GTX 970 G1 Hdd SSD Micron 256Gb + 1Tb Hitachi Operační systém Windows 7 SP1 x64

Při vydání hry bylo velmi hutně probíráno, zda finální verze nevypadá oproti ukázkám a trailerům vlastně hůř. Níže je video, které obsahuje velmi detailní srovnání. I bez zaklínačských bystrých očí a doušku alkoholu je na první pohled vidět, že vydaná verze skutečně nevypadá až tak skvěle. Otázka však je, nakolik byly ukázky a trailery skriptované, zda šlo jen o předrenderovaná videa, nebo zkrátka bylo nutné ubrat detaily kvůli velké náročnosti. Samozřejmě grafika byla při vydání, a je i dnes, výborná. Není třeba na autory tasit meče a vidle. Také je vhodné zmínit, že toto není záležitost jen Zaklínače 3. První ukázky her (i filmů) jsou téměř vždy vyčarované tak, aby nás, pařbychtivé plebs, řádně omráčily a namlsaly. Ostatně posuďte sami.

Vypadal Zaklínač původně líp?