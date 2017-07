Modování GTA V – jak si pořádně užít gangsterský život

Baví vás GTA V? Baví vás žít život na hraně, dovádět s policií a užívat si krás Los Santos? Jistě že ano, baví to nás všechny. Dnešní článek je o tom, aby se naše kriminální dobrodružství blýsklo novotou, lepšími možnostmi a začalo nás bavit ještě víc, než kdy dřív. Takže zásobník do pistole a ruku na myš. Jdeme na to.

Úvod

GTA V vás jistě neminulo. Je to výborná a kvalitně zpracovaná pařanská odysea. O tom není pochyb a na tom se shodneme. Živý a pulsující svět je velice umně vytvořen podle skutečných reálií a napěchovaný po okraj všemožným obsahem. Není tudíž potřeba strávit měsíc laděním hry do odpovídajícího stavu jako u Skyrimu.

GTA V nabízí od počátku kvalitní herní zážitek zabalený ve slušivém kabátě, stačí se pohodlně uvelebit, prokřupnout prsty a herní šílenství může začít. Ale protože jsme grafičtí a herní puristé a rádi se hrabeme ve všem možném, ani GTA V nezůstane ušetřeno. Existují opět stovky a tisíce úprav všech kategorií, abychom se mohli vyřádit. Nové vozy, zbraně, grafika, mise, mapy, prostě všechno, co by vás mohlo napadnout, už tutově napadlo někoho před vámi a existuje na to mod. Některé znich v článku budou prezentované, ale tentokrát to bude od všeho něco, ne jen vybroušení vzhledu.

Pokusíme se z GTA V vykřesat nejen lepší podívanou, ale okořeníme ji úpravami různých herních mechanismů, abyste si gangsterský život více užili. Některé mody jsou svým pojetím realistické a jiné jsou naopak naprosto bláznivé a slouží jen k pobavení. Z principu vynechám úpravy, které přidávají nová auta, jiné zbraně a podobně. Jedno nové auto totiž hru nijak nevylepší a navíc bych těžko vybral takový pekáč, aby se zamlouval všem. Proto budou všechny modifikace „globálnějšího“ charakteru“, s výjimkou specifické poslední kapitoly. K dopadu na výkon dodám, že všechny prezentované mody mají kromě pár výjimek (různá ENB či mod Redux) minimální dopad a proto nebudou srovnávací obrazky před a po. Tedy samosebou obrazky u kapitol jsou (některé moje, některé od autorů), ale hlavně budou použitá videa od tvůrců modifikace, poněvadž ji lépe představí. Na obrázcích bych totiž třeba změny zvuku prezentoval docela obtížně. A jelikož každý mod má několik (i desítek) alternativ, neberte tento výběr jako jediný možný, ale spíš jako doporučení a demonstraci možností a nápadů.

Testovací sestava Procesor Intel Core i7 3770 3,5-3,9Ghz Základní deska ASrock B75 Pro3-M Paměť 24Gb DDR3 1600Mhz Grafická karta Gigybate GTX 970 G1 Hdd SSD Micron 256Gb + 1Tb Hitachi Operační systém Windows 7 SP1 x64

Pro začátek je nutné nainstalovat software OpenIV, což je program pro úpravy datových souborů hry. Díky němu je pak možné editovat naprosto cokoliv, což potřebujeme. Spousta modifikací totiž funguje stylem „kus za kus“, čili otevřete určitý základní soubor hry, např. x64e.rpf a uvidíte další různé složky a soubory. Podle instrukcí u modifikace si pak najdete ve složkách ty soubory, které je třeba upravit a pak je nahradíte soubory z modu. Případně původní soubory ještě vytáhnete do jiného adresáře jako zálohu. Je to kolikrát dost krkolomné, protože souborů a složek jsou kvanta, nicméně náročné to není a pokud si uděláte onu zálohu, lze vše obnovit. Jistější způsob je nahrát upravovaný soubor, např. výše zmíněný x64e.rpf do složky „mods“ a upravovat jej tam. Hra automaticky načítá soubory ztéto složky a vpřípadě problémů stačí ty upravené smazat.

OpenIV tutorial.

Formát některých modů má koncovku OIV a to je nejlepší a nejjednodušší způsob, jak mod nainstalovat. Výše zmíněný manuální postup je totiž v případě souborů OIV zcela automatický. Instalační soubor s modem spustíte v OpenIV a pak jen vybere složku, do které se má mod instalovat. Na výběr je buď kořenový adresář hry, nebo složka „mods“. Zcela logicky proto vybereme složku „mods“, protože pak se úprav opět jednoduše zbavíte smazáním nebo přejmenováním adresáře. Instalaci do samotné hry rozhodně nedoporučuji. Může to skončit studeným obkladem na čelo a nutným reinstalem.

Další možný způsob, jak do hry dostat modifikaci, je prosté zkopírování do kořenového adresáře. To platí hlavně pro různé skriptovací úpravy, jako extra tachometr, trainer, funkční HotDog stánky a podobně. Abyste je ale mohli používat, nejprve je nutné do adresáře GTA Vnahrát prográmky ScripthookV a ScripthookV .NET. Tím hře umožníte, aby skousla veškeré uživatelské prasárny. Některé mody stačí nahrát jen do kořenové složky a některé skripty vyžadují adresář „scripts“. Je potřeba číst u všech modů instrukce nebo použít mod manažer. Na výběr je jich několik, práce se všemi je obdobná. Nastavit složku hry, složku pro skladování modů atd. Pak máte přehled, co je instalováno a můžete mody lépe spravovat. Jednoduchý je třeba Easy mod manager. Lze použít víc uživatelských profilů, (od)instalovat a (de)aktivovat mody a tak dále. Dodám, že tento manažer pracuje pouze s modifikacemi na bázi Scripthook, které se instalují do „scripts“ nebo kořenového adresáře. S editací základních dat se už musíte v OpenIV pachtit sami.

Easy Mod Manager detekuje, zda jsou skriptovací doplňky instalovány.

Easy Mod Manager a (de)aktivace modů.

Nyní už k samotným úpravám. V závorkách za mody je uvedeno, zda je to skript, automatická instalace OIV, nebo ruční šichta v OpenIV.