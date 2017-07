Vyhlášení soutěže o Diablo III: Rise of the Necromancer

1. O co jste soutěžili?

V uplynulém týdnu jste s námi mohli soutěžit o rozšíření Diablo III: Rise of the Necromancer pro Diablo III: Reaper of Souls. Stačilo poslat správnou odpověď na jednu jednoduchou soutěžní otázku a pak už mít jen trochu štěstí při slosování.

Ve spolupráci se společností ABC Data s.r.o. jsme pro vás připravili letní soutěž, v níž jste mohli vyhrát kód zpřístupňující novou postavu Necromancera pro Diablo III.

Na začátku prázdnin tak můžete pěkně oprášit staré dobré Diablo 3 a vyzkoušet, jak se hraje s partičkou kostlivců a jiných nemrtvých kreatůr. Navíc už 20. července začíná nová 11. sezóna, kde se můžete poměřit s kamarády nebo dalšími hráči pěkně od začátku, na čisté louce.

Diablo III: Rise of the Necromancer je rozšíření pro datadisk Diablo III: Reaper of Souls, takže k tomu, abyste mohli výhru využít, už musíte mít tento titul ve své sbírce.

Správnou odpověď a jména výherců najdete na další straně.

Správné odpovědi a výherci

Do soutěže jste poslali téměř sedm set platných odpovědí. Z těch bylo špatně jen šest, zbývajících 691 soutěžících odpovědělo, že správně je možnost A – v roce 1996.

Soutěž s Diablo III 1) V jakém roce byl vydaný první díl série Diablo? 1996 1998 2000

A kdo vyhrál?

Klíč pro rozšíření Diablo III: Rise of the Necromancer vyhrávají soutěžící s e-mailovou adresou začínající na:

kukubara***@***.cz

astrald***@***.com

kamil34***@***.cz

Výherce v brzké době kontaktujeme na uvedenou e-mailovou adresu.