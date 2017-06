Obětovat řidiče nebo přecházející školku - autodilema zítřka

A budou se rozhodovat i v kritických situacích, které naznačuje i test, který podstoupil i PeeetaaTV, totiž test, koho na přechodu smetete, pokud nebude jiné volby. Vozovka je zledovatělá, jedete na zelenou, ale hanebníci vám stejně vstoupí do trajektorie. Základní fyzikální API spočte, že i kdyby se robovůz snažil sebevíce, nemá jinou volbu, než smést jednu anebo druhou skupinu osob, které současně vstoupily do vozovky, proto si musíme vybrat v neradostné volbě.

PeeetaaaTV, slavný to reakční youtuber známý pokusy o odstřelení membrán vašich sluchátek úchvaaatnýým intrem a minimálně desetiminutovými videi plnými reklam, se připletl i k bizarnímu, nicméně možná relevantnímu etickému testu, který se zabývá otázkami, co je pro roboauto lepší možnost a co je horší možnost. Etické volby jsou ostatně významné i u youtuberů: Budete dissovat postižené dítě anebo se povozíte po rozchodu Fatty Pillowa? Které téma přinese víc views a má přitom nižší riziko copyright claimu anebo žaloby? Rozhodování, rozhodování, rozhodování!

