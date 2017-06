SteelSeries Rival 500: skvělá nejen pro MMO a MOBA. A vibruje!

SteelSeries Rival je v herním světě uznávané jméno. Rival 500 staví na ideálech svého předchůdce a přináší 15 tlačítek pro náročné hráče MOBA nebo MMO. To vše zabaleno do kvalitní konstrukce a s perfektním optickým senzorem. Co víc si přát? Možná zpětnou odezvu vibracemi? I tu Rival 500 umí! Podíváme se, k čemu je to dobré.

SteelSeries je známý hráč na poli herního příslušenství a má za sebou řadu úspěšných produktů. Sám jsem docela spokojeným uživatelem původního Rivala a to už několik let. Na dobrém jméně se rozhodl výrobce dál stavět, takže jste mohli už vidět takový Rival 700 nebo právě dnes testovaný Rival 500.

V čem Rival 500 navazuje na svého jmenovce-předchůdce? A kde se naopak od dědictví odklání? Nejen na to se dnes podíváme. Že nejde o přímé pokračování je jasné na první pohled. Rival 500 se totiž řadí mezi myši kategorie MMO/MOBA. Jejich hlavní devizou je nadstandardní počet tlačítek.

Když ale slyším, že někdo mluví o „MMO herní myši“, tak si okamžitě vybavím normální myš, na kterou se výrobce snažil napasovat blok funkčních tlačítek a výsledek tak připomíná mutaci myši a numerického bloku klávesnice. Rival 500 ale takovou myší rozhodně není. Vypadá docela normálně a to i přes úctyhodný počet tlačítek – ten se zastavil na rovných patnácti!

Aby toho nebylo málo, tak Rival 500 posouvá roli myši z pozice vstupního zařízení do role vstupně-výstupní. A jaký použitelný výstup může mít taková myš? Dívat se na ni během hraní nikdo nebude, takže vizuální stránka padá. Zvuky by myš mohla produkovat, ale přes sluchátka by to stejně nebylo slyšet a navíc o zvuk se stará jiný hardware. Zbývá tedy hmatová odezva. Rival 500 vibruje! K čemu je to dobré, se dozvíme dále.

Herní myš může mít klidně dvacet tlačítek a vibrovat či blikat, ale její hlavní role zůstává pořád stejná. A tou je perfektně přesný přenos pohybu myši do PC. To znamená žádná akcelerace, žádná predikce, současně však vysoká rychlost snímání atd. Ještě donedávna bylo celkem komplikované najít myš, která by tyto požadavky splňovala. Dokáže Rival 500 naplnit naše očekávání?