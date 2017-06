Dirt 4 – rozbor hry a vliv nastavení detailů na výkon

Dirt Rally jsem ještě testoval na 2GB GTX 670, tu pak v rozborech nahradil modernější Maxwell v podobě GTX 960 2GB. Ten již ale jak víte omezuje většinu her, a tak se stále více snažím testovat na GTX 980 Ti, která nezkresluje výkon kvůli VRAM. Po dobrých zkušenostech s Dirt Rally jsem i v Dirt 4 tedy využil jako referenční kartu na testování detailů GTX 960 – jenže to byla trochu chyba. Ačkoliv grafika hry Dirt 4 je jen mírně lepší, nároky na paměť výrazně narostly a ani zde 2GB karta nestačí. Tato karta jasně ukázala, že nároky šly výrazně nahoru.

Hra je dostupná na PC přes službu Steam a vyžaduje přibližně 45 GB prostoru na disku (složka se hrou). Požadavky tedy mírně narostly, takže nejspíše narostl i herní obsah. To ale neplatí o tratích – herních prostředích, kterých je zde velmi málo. Pro klasické rally závody je zde pouze pět prostředí. To mě poněkud zklamalo. Zato se ale ještě více rozrostl výběr ve vozovém parku a také režim kariéry je zajímavější.

Dirt 4 je další hrou ze série rally her Dirt od Codemasters. Nový díl je velice podobný předchozímu Dirt Rally. Dokonce i nastavení detailů kopíruje stejné položky. Je i optimalizace stále stejně povedená? Na to se podíváme v rozboru. Také otestujeme jestli i zde jsou tak výrazné rozdíly v kvalitě grafiky mezi AMD a Nvidia.

