Get Even – Zažijte na vlastní kůži terapii lobotomií

Po rychlém úprku vcházím do místnosti, když v tom se na zdi objeví projekce tajemné siluety, která se mi omlouvá za věci, které jsem právě viděl. Prý jsou součástí mé léčby. Přitom mi do místnosti pouští plyn a já rychle usínám. Po probuzení na mě tatáž silueta mluví z televize, kde mi vysvětluje, že se jmenuje Red a bude mým průvodcem během celé léčby.

Probouzím se v lese, když v tom mi přijde SMS, ve které stojí, že se se mnou chce v budově B setkat kdosi jménem Red. Okolní prostředí budovy působí nevábně, ale jinou volbu bohužel nemám. Otevírám dveře a vcházím do rozpadajícího se stavení připomínající nemocnici. Srdce mi buší o závod. Zdá se však, že nemocnice je zcela opuštěna. Můj smartphone potvrzuje, že nepozoruje žádné termální stopy. Všude kolem jsou poházené figuríny, rozbitá lůžka a dávno nefunkční invalidní vozíky. Slyším ženský nářek a po chvíli vidím záblesky děvčete připoutaného k židli. „Je to všechno tvoje vina!“ Vyčítá mi. Do krve se mi vlévá adrenalin, zatímco má postava začíná hlasitě zhluboka dýchat. Evidentně nejsem jediný, kdo má strach – absolutně se sžívám se svým herním alteregem.

O Get even jsem se dozvěděl teprve před měsícem v souvislosti s odkladem vydání této hry kvůli teroristickému útoku na koncertu Ariany Grande ve Velké Británii. Společnost Bandai Namco se k tomuto kroku uchýlila kvůli respektu k pozůstalým.

V dnešním světě videoher málokdy vyjde titul, který překvapí provedením a pojetím. Get Even neoslní grafikou s luxusními detaily ani nekonečnými možnostmi či otevřeným světem. Naopak sází na napětí, strach, úzkost, očekávání a úžasný detektivní příběh. Jste připraveni se bát a odhalit celou pravdu ukrytou za smrtí mladého děvčete?

