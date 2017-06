Za Skyrim SE krásnější: základní vizuální modifikace

Většina hráčů očekávala od speciální edice velká vylepšení, opravené chyby a hlavně kvalitní grafiku. Ta sice byla trochu vylepšená, ale bez mohutných úprav se neobejde. Tento článek ukáže některé základní modifikace, se kterými bude vaše severské dobrodružství mnohem impresivnější. Je čas legend, draků a nekonečných úprav.

Úvod

Speciální edice nordického veledíla byla od počátku avizována jako „Remaster“. Od toho bychom čekali, že každý grafický aspekt hry bude vyšperkovaný na maximum. Bohužel, pokud jste natěšeni na vizuální spektákl, jak by se od názvu Special Edition čekalo, budete zklamáni. Opět jsme konfrontováni například s těmi samými texturami, na které se snesla kritika již v roce 2011. Proto je až spodivem, že Bethesda nepřistoupila kcelé věci svědomitěji. Původní Skyrim je pouze navlečen do upraveného enginu, který má 64bitovou podporu a sem tam je nově v lokacích vypěstován travní porost. Lehce bylo pozměněno zpracování vodní plochy a celek je zalitý co nejlíbivějším nasvícením, kterého byli vykukové z Bethesdy schopni. Toť vpodstatě vše, co by stálo za řeč. Pokud tedy hodláte strávit stovky hodin v severské provincii, je vhodné za pomoci neúnavných moderů ze Skyrimu udělat monumentální a živý svět, kde každý rád stráví nějaké to dobrodružství. Byť nakonec skončí šípem v koleni.

Srovnání původního Skyrimu a SE

Není v lidských silách popisovat jednotlivě tisíce úprav, modů, skriptů a dalších vylomenin, které existují. Tento článek se zaměří na vzhledový prazáklad, aby Skyrim vypadal, jak se sluší a patří a ne jako demo party středoškoláků. Každá kapitola se věnuje určité části hry a dává příklad na jeden až tři mody téže kategorie. Dále je přítomen zevrubný popis funkce a obsahu zvolených modifikací, srovnávací obrázky a dopad na výkon. Výsledkem je hra, na kterou se již dá koukat bez pocitu pobouření.

Pokud už jste mečem ošlehaný válečník a vlastníte původní Skyrim s dosavadními DLC, (nebo Legendary edici), máte SE verzi zdarma. Jestli o drakobijecké kariéře teprve uvažujete, můžete si hru opatřit za 40 euro na Steamu nebo levněji například ZDE.

Sestava, na které byl Skyrim SE hrán, modován a vůbec jinak těžce zkoušen:

Procesor Intel Core i7 3770 3,5-3,9Ghz Základní deska ASrock B75 Pro3-M Paměť 24Gb DDR3 1600Mhz Grafická karta Gigybate GTX 970 G1 Hdd SSD Micron 256Gb + 1Tb Hitachi Operační systém Windows 7 SP1 x64

Vzhledem k tomu, že testovací sestava je průměrný stroj a některé mody jsou velmi náročné, na mnoha obrázcích je vidět podstatně nižší FPS, než dnes požadovaných standardních 60. Pokud však disponujete alespoň o generaci vyšším výkonem (Skylake i7 6700, GTX 1070 apod.), můžete být celkem v klidu a připálit si další doutník.

Na instalaci modů je důležité použít Nexus Mod Manager, neboť ruční instalace je pouze pro zkušené masochisty. Manažer si vytvoří virtuální složku pro skladování dat, řadí přehledně mody do skupin a dovoluje stažení s (od)instalací na několik kliknutí. Umožňuje mody řadit podle data stažení, času instalace, zobrazuje průvodní texty apod. Je tedy zcela nepostradatelným nástrojem. Pro správnou funkci je samozřejmě potřeba mít účet na stránce http://www.nexusmods.com. Poté se přihlásit, nainstalovat manažer, nastavit cílové složky (hra a mody), případně si ještě vyhrnout rukávy a hurá do díla.

Většina obrázků pochází z fáze, kdy bylo do nebohé hry instalováno více jak dvě stě modů a jsou ovlivněné použitím upraveného Rudy ENB, ale snažil jsem se, aby bylo jasně vidět, jak který mod hru ovlivnil. Obrázky, které jsou típnuty bez ENB, budou u popisku mít *.

Nyní již k samotným modifikacím