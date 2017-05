Prey – rozbor hry a vliv nastavení detailů na obraz a výkon

Prey od Arcane Studios více připomíná hry jako System Shock a Bioshock. Překvapuje také grafickým zpracováním – na první pohled to nevypadá, že by hra běžela na CryEngine. V rozboru druhého Prey jsme se zaměřili právě na grafické zpracování a optimalizaci a otestovali jsme i vliv nastavení jednotlivých detailů na výkon.

Úvod

Původní Prey byla skvělá sci-fi střílečka z pohledu první osoby. V roli Cherokeeho Tomyho jste bojovali proti emzákům, kteří vás i vaše blízké unesli na svou loď. Jednalo se o klasickou fps akci doplněnou o pár hádanek a hříček s portály a gravitací. Nové Prey je úplně jiné a připomíná nápadně zmíněný Bioshock a System Shock. Od hry můžete očekávat poněkud odlišný zážitek.

Hra je postavena překvapivě na CryEngine 5. Ten engine, který pohání nejvíce realisticky vypadající hry, je zde použit na výrazně stylizovanou grafiku. Je to alespoň názornou ukázkou, že o grafice nerozhoduje ani tak engine, jako šikovnost a záměr autorů. Na bedra enginu pak padají akorát grafické schopnosti a optimalizace. Grafika na první pohled vypadá nenáročně, tak uvidíme, jak je to doopravdy.

Hra je dostupná na PC přes službu Steam a vyžaduje necelých 20 GB prostoru na disku (složka se hrou). V dnešní době je to milé překvapení, neboť i na 1TB disku je každá moderní hra poznat. Zvláště takové kousky co si vezmou i 70 GB. U většiny her nejvíce prostoru zabírají dlouhé předrenderované sekvence. Zde bych jich odhadoval minimum, jestli vůbec nějaké.

Poprvé jsem hru zkoušel klasicky na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti osazené v sestavě Intel s procesorem Core i7-6700K. Detaily jsem samozřejmě nastavil na maximum. Po pár krocích se ukázalo, že hra je opravdu velice nenáročná a ukazatel fps téměř nikdy neklesal pod 100 fps. Navýšil jsem tedy rozlišení na 2560 × 1440 a dostavilo se stejně stabilních 60 a více fps. Ačkoliv hra vypadá nenáročně, celkem hodně GPU zatěžovala. Jako v jedné z mála her se takt grafické karty držel spíše pod uvedeným boost clock.

Na sestavě AMD se spíše naráželo na nedostatečnou velikost paměti RAM. Hra jinak na kombinaci procesoru AMD FX 8370 a Radeonu R9 290 běžela velice dobře. Ještě aby ne, když jedno z prvních log, které při spuštění hry uvidíte, patří AMD.

Grafická karta MSI GeForce GTX 960 Gaming potvrdila, že se jedná o hru velice nenáročnou. Ani GTX 960 neměla sebemenší problém hru rozjet plynule na plné detaily v rozlišení 1920 × 1080. Po chvíli hraní se ale ukázalo, že je opět problém ve velikosti paměti. Ne, že by začal po chvíli hraní klesat výkon, ale některé textury vypadaly doslova otřesně. Hra tedy využívá pouze kapacitu dostupnou na kartě a nevyužívá cache v RAM.

První dojmy ze hry byly velice pozitivní. Grafika se nesnaží být realistická a sází na výraznou stylizaci. I to možná umožnilo vytvořit pěknou hru s nízkými nároky. Trochu mě akorát zamrzel chybějící posuvník FoV, neboť úhel pohledu je celkem nízký. Ve vnitřních prostorách, kde se stále pohybujete, to může působit až klaustrofobicky (byl někde kolem 80° – to na 16:9 není úplně ideální). Tento problém však naštěstí autoři opravili téměř před dokončením rozboru.