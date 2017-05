Případ WannaCrypt: Přinese více regulace či větší bezpečnost?

První vlna šířícího se ransomware byla zastavena díky mladému britskému bezpečnostnímu expertovi, který si všiml, že v ransomware je zabudovaná bezpečnostní pojistka. Ransomware ověřoval, zda existuje doména iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com – a poté, co ji Brit založil, se šíření programu zastavilo. Nejen to, server zároveň sledoval, odkud přicházejí dotazy na existenci domény, což pomohlo identifikovat napadené systémy.

Snímek upozornění z napadeného systému by Source, Fair use , Link

