The Surge – Kdyby Dark Souls mělo dítě s District 9

Máte rádi ultra obtížné, avšak velice férové hry ze série Dark Souls, respektive Demon's Souls? A co říkáte na sci-fi filmy ve stylu District 9? Tak si představte, že před sebou máte hru, která skloubila přednosti obou těchto útvarů v jeden. Jmenuje se The Surge a vychází právě dnes. Podrobnou recenzi hledejte uvnitř článku.

Netrvalo dlouho a ultra obtížná, avšak férová série Dark Souls (respektive Demon's Souls, ze které Dark Souls vzniklo) ustanovila nový trend. Při čekání na Dark Souls 4 (ještě nebylo oznámeno, ale já ho cítím v kostech) nebo jinou hru ve stylu Souls her od studia From Software tak máme pro co sáhnout.

District 9

Jednou z prvních vlaštovek byla Lords of the Fallen, hra od studia Deck 13. Jednalo se o velké překvapení hned ve dvou ohledech. Předně Deck 13 do té doby tvořili spíše takové druhořadé, často dost mírumilovné hry jako například adventury ze série Jack Keane. A pak – Lords of the Fallen nedopadla vůbec špatně.

Lords of the Fallen bylo v porovnání s Dark Souls (tehdy s druhým dílem) o poznání pohlednější, avšak zároveň o dost hloupější fantasy dobrodružství, které shodně kladlo důraz na souboje s památnými bossy. Bohužel tam, kde Dark Souls nechávalo nenápadné zkazky, z nichž jste si mohli, ale také nemuseli skládat vlastní příběh, sázelo Lords of the Fallen na povrchní rozhovory s NPC postavami, které byly často tak hloupé, že jste je museli kvůli své vlastní trapnosti prostě přeskočit.

Osobně mi Lords of the Fallen přišla také o poznání snadnější, což bylo zapříčiněno mnoha slabšími „pěšáky“, kteří v Dark Souls 1 a 2 nebyli v takovém množství. To se změnilo společně se třetím dílem Dark Souls, kdy tvůrci z From Software sáhli taktéž po schůdnějším, i když stále ne snadném rozvrstvení světa, které dávalo větší naději na dokončení i hráčům průměrnějšího ražení (včetně mě).

Jelikož za The Surge taktéž stojí zmiňované studio Deck 13, asi nikoho nepřekvapí, že kostra hry, respektive její hlavní přednosti a zápory zůstávají stejné. Zároveň se toho ale hodně změnilo, a to včetně zasazení. The Surge nás totiž namísto fiktivní minulosti bere do fiktivní budoucnosti, do zničeného dystopického světa ovládaného roboty. V tomto světě se samozřejmě něco pokazí a o záchranu se musíte postarat vy… postarší vozíčkář.