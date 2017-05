Sniper: Ghost Warrior 3 – rozbor hry a nastavení detailů

Sniper Ghost Warrior 3 běží na CryEngine, díky kterému má dobré předpoklady mít pěknou vizuální stránku. V rozboru se podíváme na nároky hry. Vyzkoušíme jednotlivé položky detailů a uvidíte také, jak se hra chová na našich testovacích sestavách. Na sestavě AMD tentokráte hra překvapila běží na ní až nečekaně dobře.

Úvod

Třetí díl ze série Sniper: Ghost Warrior pochází opět od vývojářů ze studia City Interactive (CI Games). Jedná se taktickou FPS akci s otevřeným světem. Běží na CryENGINE 4, který je na takový typ hry doslova stavěný. Dalo se tedy předpokládat, že bude po hra technické stránce velice dobře zvládnuta. Jak ale uvidíte dále, není to bohužel pravda. Autorům se minimálně PC verze v některých ohledech nepodařila a i proto je dnešní rozbor jednotlivých detailů kratší než obvykle.

Hra je dostupná na platformě Steam a na disku vyžaduje přibližně 50 GB prostoru. To je u dnešních her již běžný průměr a s ohledem na otevřený herní svět jsou nároky celkem pochopitelné. Velké množství opět zabírají různé videosekvence, kterými je hra prošpikována na každém kroku.

Hru jsem, jako obvykle, nejdříve zkoušel na grafické kartě GeForce GTX 980 Ti, osazené v Intel sestavě s procesorem Core i7-6700K. Na této kombinaci očekávám bezproblémový chod i na maximální detaily a pořizuji i doprovodné screenshoty. Hra na maximální detaily i v rozlišení 1920 × 1080 běžela celkem plynule – nad 60 fps, ale místy občas i pod tuto úroveň. CryEngine na první pohled tedy moc nezklamal, ale nároky jsou celkem vysoké. Hlavně vytížení videopaměti atakovalo úroveň 5 GB.

Grafika vypadá velice dobře, i když už i v první „cvičné“ misi bylo vidět pár nedostatků. Ovšem největší problém bylo načítání hry. To i na sestavě vybavené SSD diskem, na kterém je hra i nainstalována, trvalo kolem minuty. Kdyby první načítání bylo dlouhé a dále hra již běžela v pohodě, tak by se to přežít dalo. Bohužel nečekaně dlouhého načítání (kolem 15 až 20 sekund) se dočkáte i při otevírání uložené pozice, pokud vás třeba zabijí. To je v některých náročnějších situacích velice frustrující. Hra je občas celkem těžká a neodpouští chyby. V tomto ohledu mě tedy nový Sniper velice zklamal.

Po osazení sestavy grafickou kartou GeForce GTX 960 jsem se dočkal výrazně nižšího výkonu, a občasného zacukání hry – nejspíše kvůli nedostatku videopaměti. Na druhou stranu nedocházelo k celkovému snížení výkonu po delším hraní – pouze se načítaly některé textury s nižším rozlišením než na 6GB GTX 980 Ti. Na načítacích časech se nic nezměnilo.

Na sestavě AMD naopak hra velice překvapila výkonem – podle sledování ukazatele fps byl výkon v minimech podobný sestavě Intel s referenční GeForce GTX 980 Ti! Maximální fps tak vysoká nebyla, ale při hraní jsou nejdůležitější právě ty minimální fps (obvykle náročné scény s vyšším množstvím efektů). Bohužel na této sestavě sem si hru nemohl užít kvůli nízké kapacitě operační paměti RAM. Hra velice často swapovala a byla místy téměř nehratelná.

V AMD sestavě je přítomen klasický plotnový disk, a ještě ke všemu starší model. Ale i tak se běžné hry načítají na této sestavě rozumně. To ale není případ hry Sniper Ghost Warrior 3. Ten se načítal při načítání save pozice s testu rozlišení přes 4 minuty! Neuvěřitelné! Smrt pak byla odměněna téměř minutovým zásekem na načítání. Na sestavách osazených pouze pevným diskem je hraní této hry opravu otravné (i na rychlejších discích předpokládám načítání hry v řádu minut). Nezbývá než čekat na případný patch, který by načítání hry nějak optimalizoval.