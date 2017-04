LEGO Worlds: kostky v partii s Minecraftem a No Man\'s Sky

Neotřelý LEGO projekt se po dvou letech v předběžném přístupu dostal do cíle. LEGO hra ve stylu Minecraftu vychází pro počítače a konzole nové generace na DVD a my jsme se mu podívali na... kostečky. Co to LEGO Worlds je? Co ve hře během vývoje přibylo? A jak se hraje? No skvěle, ale všechno se dozvíte z recenze.

Když se řekne LEGO hra, určitě se vám vybaví jedna z mnoha akčních adventur určených pro děti. LEGO hry obvykle nabízejí kooperaci dvou hráčů na jednom počítači/jedné herní konzoli, přičemž se vás důmyslnými logickými hádankami snaží přimět ke spolupráci. Samozřejmě, stále mluvíme o hře pro děti, takže nečekejte žádné záludnosti. Pokud vám ovšem bude méně jak 10, nebo dokonce méně jak 7, tak se na řešení úkolů docela nadřete. To mi věřte.

Vzhledem ke konceptu jsou proto LEGO hry ideální pro utužování vztahů v rámci rodiny, pro cvičení komunikace s dětmi a troufám si tvrdit, že i pro rozvoj logického myšlení. Proto vám je každý rok doporučuji mezi dárky pro nejmenší děti (a nejen vám, ale i všem z mého okolí).

Osobně na LEGO hry nedám dopustit. S neteří si k nim jednou za čas sedneme a pak propaříme klidně celé odpoledne (v poslední době máme nejradši LEGO Jurassic World, protože jsou tam „ty ještěrky“, dřív to bylo hlavně LEGO Harry Potter pro hráče od 1–4 let a pak LEGO Harry Potter pro hráče od 5 do 7 let).

Kromě chytré hratelnosti mají LEGO hry ještě jeden spojující prvek – obvykle kopírují slavné filmy nebo komiksy. Máme LEGO Lords of the Rings, LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Batman 3: Beyond Gotham nebo LEGO The Hobbit. I když „kopírují“ by asi bylo příliš silné slovo. LEGO hry sledují události předlohy a ty pak převyprávějí svými slovy. Dramatické scénky tak často vyzní komicky, násilnosti se schovají za nějakou absurdní šíleností a dobro nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Kromě toho, v žádné LEGO hře nenarazíte na krev ani na explicitní násilí, čímž si tyto tituly pravidelně zajišťují mírumilovné PEGI hodnocení.

Ale abych LEGO hry jenom nechválila. Ačkoliv první tituly mi docela učarovaly, postupně ztrácely svoje kouzlo. Tvůrci z TT Games se roky drželi zajetých kolejí, nepřicházeli s žádnou inovací, takže pravidelní fanoušci LEGO her postupně odpadali nudou.

Prvního náznaku inovace jsme se dočkali až před necelými dvěma roky, kdy nám TT Games ve spolupráci s Traveller’s Tales představila předběžný přístup projektu s názvem LEGO Worlds. A inovace to byla pořádná, popravdě se mi ani nechtělo věřit, že do toho TT Games konečně práskli a pustili se do něčeho zcela nového, neprobádaného. LEGO ve stylu Minecraftu znělo jako splněný sen všech LEGO fanoušků. A já jsem ve skrytu duše doufala, že to bude pecka.

Už v preview jsem naznačila, že LEGO Worlds má obrovský potenciál a moje slova se nyní skutečně naplnila. TT Games prokázali, že mají na víc než na věčné kopírovaní zajetých kolejí, a vytasili na nás ten nejtěžší kalibr.