Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands – vliv detailů na výkon

Poslední grafická karta v rozboru – MSI GeForce GTX 960 Gaming ukázala, že 2 GB videopaměti jsou již dnes žalostně málo a opravdu stačí na spuštění hry jen na nízké, maximálně střední detaily textur. Při vyšších nastaveních už výkon strmě klesal dolů a hlavně místy i nepěkně kolísal. Grafickou kartu se 2 GB paměti už lze dnes považovat jen za opravdu základní low-end. Hru si na ní zahrajete ve výrazně horších detailech povrchů. S výkonem grafického čipu nebyl problém, u ostatních nastavení by zvládala i vysoké detaily velice dobře a samotné GPU GTX 960 by na hraní stačilo. Jen musíte vlastnit 4GB model.

Hra je dostupná na PC přes službu Uplay a vyžaduje přibližně 50 GB prostoru na disku (složka se hrou). To je sice poměrně velké množství, ale vzhledem k rozloze hry to není nepochopitelné. Jedná se o asi největší a nejrozmanitější herní svět, jaký jsem kdy ve hrách s otevřeným světem viděl. Během testování jsem ani z daleka neprozkoumal celý svět a jen jsem zkusil projet téměř celou mapou – zabere to opravdu strašně moc času.

