Fake problémy s fake news: Když profíci ohýbají realitu

Relativně snadno identifikovatelné jsou fake news fantastického charakteru, které se podobají spíš humoristickým webům jako je The Onion a pro normálního konzumenta jsou příliš absurdní. Obvykle vyžadují nějakým specifickým až extrémním způsobem naladěného konzumenta, který žádá informace, jenž potvrzují jeho pohled na věc – tedy jde obvykle o konspirační teorie. Chemtrails, veganství, homeopatika, antivakcinační hnutí, anti-GMO hnutí, ufologové, kreacionisté – těm všem je možné udat pro normálního člověka příliš absurdní zprávy, které ale on převezme rád, protože potvrzují jeho vlastní přesvědčení.

