The Wall Street Journal Gate: pád tradičních médií

Poslední týden se řeší tak zvaná kauza kolem youtubera PewDiePie. Tři stateční novináři z The Wall Street Journalu prošli jeho videa a odhalili, že blonďatý švédský komik je ve skutečnosti antisemita a nacista. Kvůli tomu přišel o vlastní pořad na YouTube a Disney s ním ukončil spolupráci. Skandál ale není na jeho straně, ale na straně WSJ.

Debata o tom, zda PewDiePie, vlastním jménem Felix Arvid Ulf Kjellberg, je, anebo není antisemita, je naprosto nesmyslná: Když se podíváte na jeho původní videa a srovnáte doslova otřesně zmanipulované video, které vyrobili tři novináři Rolfe Winkler, Jack Nicias a Ben Fritz z The Wall Street Journal, jasně vidíte, že WSJ sestříhal zcela zjevnou komedii a vyrobil z ní manipulativní sestřih.

V případě pánů Winklera, Niciase a Fritze nemůžeme mluvit o líné anebo mizerné novinařině, tento titul můžeme odkázat všem médiím, která jejich tvrzení přejala a bez jakéhokoliv pokusu o faktické ověření přepublikovala. V sérii idiotů, kteří nevěnovali ani minimální pozornost ověření originálního kontextu PewDiePieových (byť nepříliš dobrých) vtipů najdeme jména jako Forbes, The Time, The Independent, The Huffington Post, The Sun, Metro, Variety, The New York Post a další a další – jde o neuvěřitelný a naprosto masivní kolaps věrohodnosti toho, čemu se říká mainstreamová anebo klasická média.

O věrohodnosti mainstreamových médií, přejímání jejich zpráv z jiných zdrojů a podobně panují pochybnosti celé roky. Novinařina byla vždy založena na tom, že novináři měli exkluzivní přístup ke zdrojům, které komunikovali veřejnosti. Můžeme mít pochybnosti o tom, jak pravdivé jsou zprávy z Iráku, Sýrie, Krymu, Donbasu atd., jak moc lze věřit oficiálním médiím z té či jiné oblasti. Těžko lze ale pochybovat o míře zkreslení, které oficiální médium udělalo vůči videu, které je veřejně dostupné – anebo které najdeme na reuploadu. Zkrátka máme šanci srovnat originál s jeho novinářsky překroucenou interpretací.

Fantastický seznam článků a videí k celé problematice vytvořila na Redditu skupinu Kotaku in Action. Podívejte se na něj, neuvěříte tomu, kolik médií prostě neodolalo šanci udělat ze sebe veřejně hlupáky. Uložte si ho – média, která uveřejnila články proti PewDiePie, ztratila jakoukoliv věrohodnost, protože ani autoři článků, ani jejich editoři neměli dost sil a času na to, aby klikli na video na YouTube a podívali se na původní podobu a kontext vtipů.

V případě „Tří mušketýrů“ z WSJ nelze mluvit ani o roztomilé inkompetenci, kterou předvedla novinářka, která přejala zprávu z humoristického webu o 3D tištěné jaderné bombě a dostala ji až do televizních zpráv, čímž prokázala, že nikdo ze zúčastněných novinářů, jejich šéfů a ani technického personálu neměl dost zdravého rozumu na to, aby si docela skandálně znějící zprávu ověřil anebo si alespoň ověřil věrohodnost původního zdroje. Když jsem viděl záznam televizní reportáže o tištěné termonukleární bombě, řval jsem smíchy při představě, kolik lidí se podílelo na její výrobě – a přišlo mi opravdu komické, že se nikdo ani na okamžik nesmál. Protože kdyby se zasmál, musel by ten blábol zastavit.

Ne. Článek sepsaný „Třemi mušketýry“ z WSJ je úmyslné a zlovolné dílo, mířené na zničení komika, který sám sebe považuje za „amatéra“, ačkoliv podle statistik patří spíš mezi nejlépe placené profesionály. Pokud se nechcete obtěžovat mým pohledem na to, jak i takoví giganti, jako WSJ upadli na úroveň Pavla Novotného, podívejte se na naprosto brilantní rozbor člověka, který si říká Sargon of Akkad. Jeho video s rozborem důvodů, proč mainstream nenávidí lidi jako je Kjellberg, je zničující, drtivý. Pokud se nepodíváte na nic jiného, podívejte se na tohle video. Opravdu!