Zahrajte si nejlepší budovatelské strategie pro PC

Začátek roku bývá na herní novinky celkem chudý, a tak vám možná zbývá čas oprášit nějakou herní klasiku. Jestli máte rádi budovatelské strategie, v tomto článku můžete čerpat inspiraci pro své další herní seance. Najdete v něm ty nejlepší budovatelské strategie pro počítače od vzniku tohoto žánru až dodnes.

Budovatelské strategie jsou svébytným subžánrem strategií, který si oblíbilo mnoho lidí. Pokud jste je tedy sami nikdy nehráli, určitě ve svém okolí máte někoho, kdo je sám rád hraje. Tento žánr proto má docela slušnou kupní sílu. Znamená to, že pokud se na trhu objeví zábavná budovatelská strategie, je jasné, že to bude trhák. Problém je, že vytvořit takovou hru není zase tak jednoduché.

Kromě správného vyvážení ekonomiky budovatelské strategie potřebují dostatečné nástroje pro usměrňování vznikajících měst, přehledné uživatelské rozhraní a v poslední době také nikdy neustávající přísun zajímavého nového obsahu.

Pokud navíc chcete udělat skutečně trvanlivou hru, nemůžete jako vývojář podcenit ani grafiku. I když budovatelské strategie nejsou střílečky nebo trojrozměrné RPG hry a jako takové nepotřebují vypadat zrovna realisticky, musí na ně být pěkný pohled. Koho by jinak bavilo piplat si své město stromeček po stromečku?

Specifikem prakticky všech budovatelských strategií je možnost nekonečné hry a často také vzdělávací přesah. Budovatelské strategie nám dávají nahlédnout do ekonomie, managementu a fungování obchodu. Některé z nich se navíc věnují vybrané historické éře, nebo nás postupně provázejí hned několika historickými érami najednou. Budovatelské strategie jsou proto zářným příkladem toho, že hry jsou schopné vzdělávat masy, aniž by se o to primárně snažily.

Abych to tedy nějak uzavřela. Budovatelské hry jsou obecně prospěšné, alespoň pokud to s nimi vy nebo vaše děti moc nepřeháníte. A teď už se pojďme podívat na nejlepší budovatelské strategie, které by si před smrtí měl zahrát každý fanoušek.

SimCity – pramáti všech budovatelských strategií

Série budovatelských strategií SimCity nemůže v žádném výběru nejlepších budovatelských strategií chybět. Právě ona totiž dala vzniknout samotnému žánru, nehledě na to, že v něm následně několik dlouhých let dominovala. Vše skončilo průšvihem s názvem SimCity z roku 2013, po níž došlo k zaříznutí celé série (alespoň do doby, než se na tento průšvih pořádně nezapomene).

Ale abychom Maxisu a potažmo i vydavateli EA nekřivdili. Reboot značky SimCity z roku 2013 nelze považovat za vyloženě špatný. Hra nabízela několik zajímavých nápadů, například spolupráci několika měst, jenže na druhou stranu úplně ignorovala potřeby fanoušků.

SimCity z roku 2013 byl pořádný průšvih.

Největším problémem byla nutnost neustálého online připojení, které hraní znemožňovalo drtivé většině hráčů ještě dlouho po vydání hry. Servery neustále padaly a já se divím, že se přes martyrium spojené s připojováním někteří hráči vůbec přehoupli. Kdybych na SimCity nepsala recenzi, asi bych to vzdala a už se k ní nikdy nevrátila.

Dalším významným problémem SimCity 2013 pak byla malá rozloha měst. Když jste se tedy celí natěšení konečně k serverům připojili a začali města stavět, za chvíli jste narazili na hranici a nezmohli s tím nic. Jedinou možností bylo připojení do dalšího města a budování zase od začátku. Nuda, zmar, možná i vztek.

Gameplay ze SimCity z roku 2013.

Propadák jménem SimCity o pár měsíců později překonala další hra z našeho výběru, ale ještě než si o ní pustíme, pojďme si rychle vyjmenovat nejlepší díly série SimCity.