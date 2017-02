Recenze Hitman: DVD uzavírá vydařenou první sérii

Až teď na konci ledna došlo k vydání kompletní edice Hitmana ve verzi pro PC, PS4 a XONE, takže se naskytla skvělá příležitost prubnout tento experiment od začátku do konce. V následující recenzi budu Hitmana hodnotit jako hru vydanou klasickým způsobem, tedy se všemi lokacemi pohromadě. A k tomu přidám informace o tom, co všechno na fyzických nosičích Hitmana najdete.

Přiznám se, že ani mě se epizodické vydávání lokací v Hitmanovi zrovna moc nezamlouvalo. Patřím mezi zaryté fanoušky a tak této sérii těžko odpouštím jakékoliv výraznější změny. A platí to tím spíš, když se tvůrci rozhodnou celý zážitek roztrhat na kusy. Po odehrání prologu jsem tedy trpělivě čekala, až vyjdou všechny epizody z první sezóny, abych si Hitmana mohla zahrát hezky od začátku do konce, bez jakýchkoliv prodlev.

Trend epizodického vydávání her nejvíce proslavila adventura The Walking Dead. V adventurách hráči tento trend vnímají jako přerušované vyprávění příběhu, jak ho známe z vydávání knižních románů nebo televizních pořadů na pokračování. Jenže zavést tento princip do stealth akční hry, která doposud byla vydávána vždy vcelku, bylo prostě daleko přes čáru.

