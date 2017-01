1983: Jak piráti a nelicencovaní výrobci málem zničili trh her

Máme tu piráty státní, kteří kradou intelektuální bohatství jiných národů, aby obohatili národ vlastní. Od KGB přes Echelon po masivní čínské pirátství – nikdo se nerozpakuje svému národu přinést poslední technologie. Mimochodem, v asijském vidění věcí není pirátství něčím špatným, ale výrazem uznání, že ti druzí to vymysleli lépe. I Steve Jobs se údajně vyjádřil v duchu: „Picasso říkal: Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou. Pokud jde o dobré nápady, nikdy jsme neváhali krást.“ Je na tom něco přirozeného: Od střelného prachu po knihtisk měly technologické krádeže pozitivní vliv na společnosti, které kradly. Ostatně bez masového pirátství by ve východním bloku neexistovala populární hudba – v mnoha případech se ukradla melodie populárního songu a jenom se doplnila novými slovy.

Piráti nepředstavují uniformní kategorii, liší se ve své motivaci, ziskovosti i cílech. Nejtypičtější je pirát domácí, který se chce dostat k obsahu zadarmo, což je vcelku jednoduchá a pochopitelná motivace. Pak tu máme piráta komerčního, který představuje černou verzi distribučního kanálu, oproti oficiálnímu kanálu levnějšího a směřujícího zisk do svých kapes. Ale to nejsou jediné formy pirátství, na které můžeme narazit.

