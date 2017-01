Nejočekávanější hry roku 2017: Na co se můžeme těšit?

I když jsme do nového roku vstoupili teprve před pár dny, herní menu na následujících dvanáct měsíců mají vývojáři a herní vydavatelé velkých AAA titulů už dlouho pečlivě naplánované. Nadcházející rok potěší hlavně příznivce akčněji a hororověji laděných her. Na jakých novinkách si tedy v roce 2017 pochutnáme?

Minulý rok jsme se dočkali hned několika zajímavých nových her z mainstreamové produkce (Watch Dogs 2, Dishonored 2 nebo Dark Souls 3) podpořených celým arzenálem příjemných překvapení od nezávislých vývojářských studií (Planet Coaster, Mad Games Tycoon). Spousta hráčů, i přes širokou nabídku nových titulů, v minulém roce bohužel prožila zklamání, když se jejich nejočekávanější hra dostala na světlo světa v jiné podobě, než očekávali (Homefront: The Revolution, Mafia 3 atd.), nebo když se na světlo světa nedostala vůbec.

Dočkáme se odložených titulů v tomto roce? V to doufejme! V sázce jsou totiž klenoty, které mají potenciál pořádně zahýbat herními vodami. A na všechny se podíváme dále.

Kingdom Come: Deliverance

Žánr: akční RPG

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 2017

Oficiální stránka: http://kingdomcome.cz/

Kingdom Come: Deliverance je akční RPG z pohledu první osoby zasazené na naše území. Hra slibuje historicky věrné reálie (takže žádní draci), ale i věrný soubojový systém. Při potyčkách s padouchy tak nebudeme moci mrskat mečem jako plácačkou na mouchy, jak jsme zvyklí z každé druhé hry. Vše vychází z propracované fyziky, takže každé máchnutí mečem ubere nějaké ty vteřiny, což znamená alespoň základní plánování a nutnost správného načasování.

Kingdom Come: Deliverance jsem uváděla v seznamu nejočekávanějších her pro rok 2015 a následně i nejočekávanějších her pro rok 2016. Z prvního dílu plánované třídílné série se postupem času staly tři samostatné hry, alespoň tak to Dan Vávra prozradil v jednom z posledních rozhovorů. Nezbývá než doufat, že tvůrci započatou práci konečně dotáhnou do finální podoby, protože to čekání fanoušky začíná drtit.

V následujícím videu se dozvíte více informací o nových prvcích i o prvcích, které z finální verze hry nakonec zmizí (např. psí společník, který údajně dělal problémy v soubojích):

South Park: The Fractured but Whole

Žánr: tahové RPG

Vývojář: Ubisoft

Datum vydání: 31. března 2017

Oficiální stránka: http://southpark.ubisoft.com/

Úspěch South Park: The Stick of Truth pravděpodobně překvapil nejen samotné fanoušky seriálu, ale také Ubisoft. Vydavatel však dlouho neváhal a rozhodl se kout železo, dokud je žhavé. Výsledkem je pokračování s názvem South Park: The Fractured but Whole.

South Park: The Fractured but Whole se odehrává jen den po událostech The Stick of Truth. Partě kolem Erica Cartmana se prostě hra na fantasy hrdiny přejedla, a tak se rozhodli zahrát si pro změnu zase na superhrdiny. Kvůli panovačnosti „dobře stavěného“ Erica Cartmana se však v partě brzy objevují první problémy, které rychle přerostou až v občanskou válku. Z tohohle průseru dokáže partu malých hrdinů vytáhnout jenom hráč.

South Park: The Fractured but Whole bude v zásadě vycházet z herních mechanik prvního dílu. Větších změn by se měl dočkat jenom soubojový systém. Do hry přibylo čtvercové bitevní pole, což znamená, že hra se od principů JRPG posunula k hrám jako je HoMaM a spol. Hlavní zbraní přitom nebudou trapné fantasy hůlky, ale mocné prdy, což v logice populárního amerického seriálu jasně dokazuje, že se o finální podobu The Fractured but Whole nemusíme strachovat.