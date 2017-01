Proč mizí modularita aneb o dani za nižší cenu i rychlý vývoj

V sedmdesátých letech se zdálo, že to, co odliší počítače pro profesionální použití, bude jejich modulární koncepce. Představa modularity se měnila, jednou šlo opravdu o moduly, jindy o komponenty usazované do slotů a jindy zase o externí zařízení, využívající vysokorychlostní připojení. Dnes se ale zdá, že modularita definitivně zmizí.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.