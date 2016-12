Rok 2016: ve znamení vysokých cen a mírných inovací

Hrozně rád bych uplynulý rok pochválil za řadu inovací, které přinesl. Neřekl bych, že šlo o inovace naprosto revoluční, ale konečně se ve velkém začaly prodávat kvalitní sety pro VR a také drony se opravdu hodně zlepšily. Přicházejí stále chytřejší hračky a zařízení. Kazí mi to ale jeden významný negativní faktor: Ceny.

Drony ani VR nebyly v roce 2016 novinkou. Po letech čekání jsme se ale konečně dostali k tomu, že se začaly masově prodávat – a také pořádně vylepšovat. Zvláště na virtuální realitu jsem opravdu čekal – pro mě osobně to byl už její třetí příchod! Tento koncept mě zaujal už v 80. letech, není divu, že čekám jako na smilování na okamžik, kdy se už konečně prosadí.

První generace VR, která se objevila na začátku 90. let, byla spíše teoretická, selhávala jak na vysoké ceně headsetů, tak i na zcela nevyhovujícím výkonu hardwaru. Druhá generace, která se objevila v druhé polovině 90. let, už měla docela slušnou kvalitu hardwaru a také určitou podporu ze s trany výrobců her, byla ale příšerně drahá a podpora tvůrců her byla skutečně velmi omezená.

Současná generace VR headsetů je podstatně kvalitnější, cenově dostupnější – a podpora vývojářů je mnohem širší, včetně mainstreamových titulů. Zvláště HTC Vive posunul kvalitu domácího VR velmi podstatně vpřed a díky podpoře volného pohybu v prostoru přeskočil konkurenci v podobě PSVR a Oculus Rift o celou jednu generaci. Oculus Rift mimochodem v soutěži asi utrpěl nejvíce, oproti HTC Vive je technologicky zastaralý a PSVR se zase může chlubit širokou podporou vývojářů a nižší pořizovací cenou.

Na adresu PSVR se snesla řada kritiky, která se týká hlavně kvality obrazu a nedostatečného výkonu konzole. Přestože jde o nejlevnější set pro VR, je možná nedostatečná kvalita zobrazení důvodem, proč se očekávané prodeje v roce 2016 dostaly z původních odhadů ve výši 2,6 milionu na tři čtvrtě milionu. To opravdu není příliš dobrý výsledek.

Nízké prodeje jsou pro VR výrobce zklamáním. Faktem ale zůstává, že si zatím můžeme vybrat mezi kvalitním anebo cenově dostupným VR zážitkem: I základní PC vhodné pro VR spolu s VR headsetem vyjde alespoň na 50 000 korun s tím, že doporučován je mnohem silnější hardware – mnohem, mnohem silnější. Tady je velký problém, dokud nebude zcela běžné mainstreamové PC stačit pro kvalitní VR zážitek a dokud budou headsety stát více, než kvalitní monitor, bude šíření VR pomalé.

Nutno říci, že na rozdíl od předchozích pokusů o nástup VR se tenhle liší v tom, že má širokou podporu vývojářů a zdá se mi, že je vyřešena většina problémů s nevolností při hraní. Řada VR her vypadá výborně a jejich design je už někde jinde – to nelze srovnat s prostými konverzemi 3D her, se kterými jsme se setkávali u druhé generace VR. Tohle je úplně jinde a dovolím si tvrdit, že tak povedené VR hry tu zatím nebyly. VR přitom není problém ani pro nezávislé tvůrce, náklady na tvorbu VR zážitků výrazně poklesly a v základní podobě je díky 360° a stereoskopickým kamerám můžou dělat i amatéři.