Nepatrný ořez svobod našich ku prospěchu lidu všeho

Terorismus je skvělou záminkou pro utáhnutí otěží. O tom nás poučuje nejen George Orwell ve svých dystopiích, Terry Gilliam ve své bizarní komedii Brasil (1985), ale také realita našich dní. Přísnější podmínky pro vlastnění zbraní! Více kamer! Více dohledu nad internetem!

Pod tíží teroristických útoků lze v rychlém tempu prosadit restrikce, které by se ve svobodné společnosti za normálních okolností prosazovaly jenom těžko.

Cílem terorismu je vyvolat strach. V monarchii mířil terorismus na elity, aby jim nahnal strach. V demokracii je třeba mířit na civilisty, protože je potřeba vyvolat strach v nich a nepřímo strach v jimi volených hodnostářích. Vedoucí kádry požívají celkem kvalitní a kvalifikovanou ochranu, proto teror míří na nechráněné cíle, aby vyvolal co největší strach.

Reakce na terorismus mohou být různé. Radikální metoda je kompletní vykořenění odporu, což historicky vzato funguje, ale je to často velice brutální – násilná asimilace, deportace nebo genocida, kdy je zdroj teroru doslova vykořeněn. Rekordmanem v tomto směru je patrně čínská dynastie Qin, která při vykořeňování odporu na odbojných územích neváhala zlikvidovat až 80 % vzdorujícího obyvatelstva, čímž překonala i hitlerovské Německo.

V 18. století přišel nejen koncept lidských práv, svobody, rovnosti a bratrství, ale taky státního teroru. Stát poprvé definoval sama sebe jako přítele a ochránce lidu a vyčlenil smečku nenávistníků, kteří se lidu snaží ublížit, a ty se systematicky snažil likvidovat. Cílem státního teroru ale nebyl jenom „nepřítel“, ale také vlastní občané, kteří si měli uvědomit, že stát může být jejich nejlepším přítelem, ale taky katem – a proto mají dělat to, co po nich výbory obecného blaha žádají.

V 19. století objevila progresivní levice koncept ideologického teroru, tedy vraždění elit, které sice nic špatného neudělaly, ale provinily se tím, že to byly elity. Prostě zamordujete šedesátiletou Alžbětu Bavorskou ne proto, že by vám něco udělala, ne proto, že by byla špatný člověk, ale protože je to žena císaře, imperialisty a monarchisty. Cílem bylo zastrašit elity a dát světu „poselství“, že ani císař pán či car není nedotknutelný.



By Unknown - Desenho do Século XIX,

acessado de http://recollectionbooks.com/bleed/Encyclopedia/Lucheni//lucheniMusissi.jpg, Public Domain, Link