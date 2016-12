Nejúspěšnější české hry ze Steam Greenlight

Pokud se jako vývojáři rozhodnete vydat svou hru na Steamu, musíte projít tzv. „Steam Greenlight“, schvalovacím procesem komunity, která svými hlasy vyjádří, zdali má o vaši hru zájem. Steam Greenlight od svého vzniku v roce 2011 prošlo více jak 10 000 her, z čehož byla i řada českých projektů. A právě o nich si můžete přečíst v tomto článku.

Jak se můžete dozvědět na internetových stránkách Steamu, ke schvalování her mělo Valve původně vyčleněný samostatný tým. Jenže pak nějaké chytré hlavičce došlo, že proces schvalování by klidně mohl být v rukou komunity, která beztak ví lépe, než kdokoliv jiný, co chce vlastně hrát. A tak vzniklo Steam Greenlight, jakési síto na dobré hry, v jehož rámci hráči hlasují pro projekty, které by na Steamu rádi viděli.

Valve je z pohledu mainstreamového hráče vcelku benevolentní. To znamená, že nemá přesně dané kvóty jako například kolik přesně hlasů musí mít projekt na kontě, aby byl schválen. Proto se často stává, že kvůli aktuálnímu vzruchu kolem nějakého projektu, který lze později jen těžko vysvětlit („jééé hele, v téhle hře mají růžové nosorožce“), se na Steam dostanou hry, po nichž od začátku neštěkne pes. Ostatně vzpomeňte si sami, když jste naposledy listovali jednotlivými položkami. Kolik těch her vás vlastně zaujalo a kolik z nich jste považovali za odpad?

Kvůli nepřehlednosti Steamu i kvůli nepřehlednosti líhně jménem Steam Greenlight jsem se rozhodla projít (téměř) nekonečný seznam her a vybrat ty nejzajímavější položky, které se ve Steam Greenlight urodily. A při té příležitosti jsem zjistila, že ani čeští vývojáři nelení a na Steam Greenlight protlačili zajímavé české hry. Tento článek je tedy věnován právě jim.

Co ve výběru najdete?

V nadcházejícím seznamu najdete ty nejlepší hry, které prošly schvalovacím procesem Steam Greenlight. Všechny tyto hry jsou k dispozici ve své finální verzi, to znamená, že už jsou vytvořené a na Steamu vydané a tvůrci na nich již nepracují v early access.

Česká herní scéna má na Steam Greenlight schválených mnohem více herních projektů. Některé jsou ovšem stále spíše vize, zatímco jiné se nacházejí v early access a před vydáním se proto ještě mohou podstatně změnit (například výborná Besiege).

Zajímavá česká hra Besiege se na Steamu zatím nachází v předběžném přístupu.

Ke každé hře přidávám hodnocení ze serveru Metacritics, nebo alespoň informace o hodnocení v recenzích na českých serverech.