Co pod stromeček? Dárek na poslední chvíli podle M. Rybky

Každý rok si kladu tu samou otázku: Co pěkného pod stromeček pro mě, pro rodinu a pro známé? Někdy jsou volby jednodušší, jindy složitější. Letos jsou vcelku příjemně počítačové. Pro malé a hlavně pro ty velké je v obchodech spousta hraček, které by chtěl dostat snad každý z nás, a tipů je tolik, že to bude chtít pěkně naditou peněženku!

Osobně jsem se již Ježuchovi upsal, neboť bohužel potřebuji pracovat s videem, což leze vcelku do peněz. Někteří se mi pochechtávali, že před nedávnem jsem prorokoval konec PC a nyní jak po něm volám – nevolám, upgradovat musím. Nemám to štěstí, že bych si mohl vybrat platformu pro konzumaci digitálních médií, jejich produkce se bez PC neobejde. Youtube sice dovoluje přímou editaci videa i z chromebooků, ale editaci jen vcelku základní.

A proto také musím sáhnout po procesoru od Intelu, jelikož ty dopadají při práci s videem lépe, než AMD – a protože jedou lépe, stojí také více. Adam Vágner mi doporučoval pro práci bazarový Xeon což je zajímavá volba, já konkrétně zvolil šestijádro i7-6800K, které nabízí oproti čtyřjádru pozorovatelné zrychlení, ale nevznáší se na cenovém Olympu spolu s jeho osmijádrovým a desetijádrovým bratříčkem, o dvaadvacetijádrovém Xeonu E5-2600 V4 ani nemluvě.

Velmi praktickým dárkem je rovněž upgrade na M.2 NVMe SSD disk, který nabízí výkonový boost oproti SATA SSD diskům. Moc by se mi líbilo dvoutero Samsung 960 PRO, ale to by se Ježíšek dost prohnul – a navíc by musel trochu cestovat časem, protože tyhle disky zatím nejsou k dispozici. Osobně jsem se smířil se Samsungem 950 PRO v půlterabajtové verzi, který nabízí opravdu fascinující svižnost při startu kdysi tak líných programů.

Pokud ale nemáte žádný SSD disk, přišla chvíle pro upgrade. S výjimkou speciálních případů bych se vyhnul diskům standardu mSATA, které nenabízejí výkonový boost oproti klasickým SATA diskům – v takovém případě berte radši klasický SATA form factor, protože to nabízí větší flexibilitu. Čím štíhlejší, tím lepší, vejde se to i do desktopů a později, až se i tyto disky stanou výběhové, skončí v externích boxech. Do nových slotů M.2 bych dával v případě možnosti rozhodně jenom disky s NVMe, které jsou při čtení i zápisu dnes alespoň dvakrát rychlejší než mSATA.

Při výběru SSD disků bych doporučoval alespoň 512 GB – prodávají se i nižší kapacity, ale do toho popravdě nenainstalujete novější hry. Kancelářský počítač snese i 256 GB disk, ale to je dnes už kapacita spíš pro tablet a nebo smartphone. Dá se to použít, ale spíš pro méně náročné aplikace. S pomocí SSD disků oživíte i stroje ryze pro psaní a práci nenáročnou, ale jenom u nich bych uvažoval s kapacitou 128 GB.