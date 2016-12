Tipy na zimní večery: nejlepší „indie“ hry ze sklonku roku 2016

Studené zimní večery se prodlužují a hráči mají zase více času na hraní. Pokud se i vy rádi zastavíte u nějaké dobré hry a k tomu, abyste se bavili, nevyžadujete jen vybrané AAA tituly, můžete se inspirovat uvnitř tohoto článku. Najdete v něm seznam těch nejlepších nových kousků z nezávislé herní produkce.

Nacházíme se v době nekonečných možností. Hráči mohou ke svému oblíbenému titulu zasednout prakticky souběžně s jeho vydáním, aniž by stáli fronty v obchodních domech, ba dokonce aniž by museli opustit své herní doupě. Herní vývojáři zase mohou své nové kousky tvořit bez vměšování „zlých“ vydavatelů. Jediným problémem tak aktuálně je, jak odlišit zrno od plev, jinými slovy řečeno, jak odlišit dobré hry od těch špatných.

Na Steamu se nachází tisíce různých her, přičemž jejich počet roste každým dnem. Do nabídky Steamu se každých 24 hodin dostane odhadem asi 20 nových her. Jejich kvalita přitom osciluje od těch vynikajících až po ty špatné, na něž by bylo lepší hned zapomenout.

Samozřejmě není v silách jednoho člověka rozřadit všechny hry na Steamu na ty dobré a na ty méně kvalitní. S tímto úkolem mají problémy dokonce i videoherní portály s několika píšícími autory na plný úvazek. Proto i tento článek berte spíše jako subjektivní radu člověka, který vedle ambiciózních projektů typu Dishonored 2, rád hraje i nezávislé herní projekty, o nichž se dozví od přátel nebo při procházení internetových stránek.

Všechny hry v nadcházejícím seznamu patří do skupiny „indie“ produkce. Všechny tyto hry byly vydané v době po uveřejnění předchozího výběru nejlepších „indie“ her, proto jsou staré maximálně tři měsíce. Posledním jmenovatelem je potom moje subjektivní zkušenost – všechny tyto hry jsem sama hrála a u všech jsem se dobře bavila.

U každé uveřejněné hry uvádím žánr, hodnocení na serveru Metacritics (pokud je dostupné) a navíc webovou stránku, kde můžete čerpat další informace.