Na cestě k Atari: Syzygy a první videohra

Ted Dabney , neboli Samuel Frederick Dabney Jr., se v mnohém podobal Stevu Wozniakovi. Byl výtečným inženýrem, který televizní technice rozuměl naprosto perfektně. Leč byl spokojen se svým místem ve vývojovém oddělení Ampexu a sám by se do ničeho nového nepustil. V Ampexu se za ta léta, která v něm strávil, opravdu hodně naučil, a to nejen o televizní technice, ale i o vytváření obvodů s pomocí tranzistorů a integrovaných obvodů, což se mu mělo v budoucnu velice hodit.

